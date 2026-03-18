Επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν σε όλα τα ακουστικά που φοράμε

Τα φοράτε στη δουλειά, τα φοράτε όταν παίζετε, τα φοράτε για να χαλαρώσετε. Μπορεί μάλιστα να ιδρώνετε φορώντας τα στο γυμναστήριο.



Ωστόσο, μια έρευνα σχετικά με τα ακουστικά αποκάλυψε ότι κάθε ζευγάρι που δοκιμάστηκε περιείχε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και προβλήματα νευροαναπτυξιακής φύσης.



Ακόμη και προϊόντα κορυφαίων εμπορικών σημάτων όπως τα Bose, Panasonic, Samsung και Sennheiser βρέθηκαν να περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες στη σύνθεση των πλαστικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα.

«Αυτές οι χημικές ουσίες δεν είναι απλώς πρόσθετα· ενδέχεται να μεταφέρονται από τα ακουστικά στο σώμα μας», δήλωσε η Karolína Brabcová, εμπειρογνώμονας χημικών ουσιών στην Arnika, που συμμετέχει στο πρόγραμμα ToxFree LIFE for All, μια συνεργασία ομάδων της κοινωνίας των πολιτών της Κεντρικής Ευρώπης που διεξήγαγε την έρευνα.



«Η καθημερινή χρήση – ειδικά κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν υπάρχει θερμότητα και ιδρώτας – επιταχύνει αυτή τη μεταφορά απευθείας στο δέρμα. Αν και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία, η μακροχρόνια έκθεση – ειδικά για ευάλωτες ομάδες όπως οι έφηβοι – προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεν υπάρχει «ασφαλές» επίπεδο για τους ενδοκρινικούς διαταρράκτες που μιμούνται τις φυσικές ορμόνες μας».



Σε όλο τον κόσμο, αυξάνεται η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της μόλυνσης των οικοσυστημάτων, των ζώων και των ανθρώπων από συνθετικές χημικές ουσίες, καθώς και οι φόβοι ότι συνδέονται με την παγκόσμια αύξηση των ποσοστών καρκίνου, παχυσαρκίας και υπογονιμότητας.



Πολλές χημικές ουσίες που έχουν γίνει πανταχού παρούσες, όπως οι δισφαινόλες, οι φθαλικές ενώσεις και οι πολυ- και περιφθοροαλκυλικές ουσίες (Pfas), αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι έχουν δραστικές βιολογικές επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, πολλές από αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καταναλωτικών αγαθών, με ελάχιστη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το τι είναι και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι, ενώ οι μεμονωμένες δόσεις από συγκεκριμένες πηγές μπορεί να είναι χαμηλές, το «φαινόμενο κοκτέιλ» της καθημερινής έκθεσης από πολλαπλές πηγές ενέχει, ωστόσο, δυνητικά σοβαρούς μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία.



Οι ακτιβιστές του προγράμματος ToxFree δήλωσαν ότι αποφάσισαν να διερευνήσουν την παρουσία τέτοιων χημικών ουσιών στα ακουστικά, επειδή οι συσκευές αυτές έχουν «μετατραπεί από περιστασιακά αξεσουάρ σε απαραίτητα εργαλεία», τα οποία φοριούνται από τους χρήστες για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Τα ανησυχητικά ευρήματα

Οι ερευνητές αγόρασαν 81 ζεύγη ακουστικών τύπου in-ear και over-ear, είτε από την αγορά στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, είτε από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Shein και Temu και τα έστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση, ελέγχοντας για μια σειρά επιβλαβών χημικών ουσιών. «Επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν σε κάθε προϊόν που ελέγχθηκε», ανέφεραν.



Η δισφαινόλη Α (BPA) εμφανίστηκε στο 98% των δειγμάτων, ενώ το υποκατάστατό της, η δισφαινόλη S (BPS), βρέθηκε σε περισσότερα από τα τρία τέταρτα. Οι συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη σκλήρυνση του πλαστικού, η BPA και η BPS, μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων μέσα στους οργανισμούς, προκαλώντας μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια και τον καρκίνο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δισφαινόλες μπορούν να μεταφερθούν από συνθετικά υλικά στον ιδρώτα και ότι μπορούν να απορροφηθούν μέσω του δέρματος.



«Δεδομένης της παρατεταμένης επαφής με το δέρμα που σχετίζεται με τη χρήση ακουστικών, η δερματική έκθεση αποτελεί σημαντική οδό, και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι παρόμοια μεταφορά BPA και των υποκατάστατων του μπορεί να συμβεί από τα εξαρτήματα των ακουστικών απευθείας στο δέρμα του χρήστη», δήλωσαν οι ερευνητές.



Στα ακουστικά που εξετάστηκαν βρέθηκαν επίσης φθαλικές ενώσεις, ισχυρές τοξίνες για το αναπαραγωγικό σύστημα που μπορούν να βλάψουν τη γονιμότητα, χλωριωμένες παραφίνες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με βλάβες στο ήπαρ και στα νεφρά, καθώς και βρωμιωμένα και οργανοφωσφορικά επιβραδυντικά φλόγας, τα οποία έχουν παρόμοιες ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής με τις δισφαινόλες. Τα περισσότερα, ωστόσο, βρέθηκαν μόνο σε ίχνη.



