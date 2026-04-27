Επικίνδυνη καθίζηση στα Ζαγοροχώρια: Άνοιξε «τρύπα» σε γκρεμό 200 μέτρων - «Καμπανάκι» σε πεζοπόρους

Μία άκρως επικίνδυνη καθίζηση καταγράφηκε στα Ζαγοροχώρια, σε ένα από τα πιο δημοφιλή μονοπάτια για τους περιπατητές της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το κεντρικό μονοπάτι που οδηγεί από τη θέση Βραδέτο στην τοποθεσία Αυγερινός, το έδαφος φαίνεται πως υποχώρησε, δημιουργώντας ένα άνοιγμα μεγέθους περίπου ενός μέτρου ακριβώς πάνω στη διαδρομή.

Το στοιχείο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή οποιασδήποτε τραγικής συνέπειας, είναι ότι το άνοιγμα αυτό οδηγεί απευθείας σε βάραθρο 200 μέτρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική το σημείο βρίσκεται κοντά στην πινακίδα που αναγράφει «Κάτω Σκάλα - Μέγα Λάκκος». Η διάβρωση του εδάφους ή κάποιο φυσικό φαινόμενο δημιούργησε αυτή την «τρύπα» στο μονοπάτι, η οποία δεν είναι άμεσα ορατή από απόσταση.

Όπως μετέφερε η ΕΡΤ, η καθίζηση αυτή αποκαλύφθηκε όταν μέσα στην «τρύπα» έπεσε ένα σκυλί. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε και τα μέλη της κατέβηκαν με σχοινιά, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εντοπίσουν το άτυχο ζώο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή αυτή υπάρχουν επίσης άγρια ζώα, όπως αρκούδες, τσακάλια και λύκοι.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες Αρχές και οι φορείς που διαχειρίζονται τα μονοπάτια της περιοχής να προχωρήσουν σε άμεση σήμανση του σημείου ή σε προσωρινό αποκλεισμό, προτού συμβεί κάποιο ατύχημα.

Το Ζαγόρι, ως μνημείο της UNESCO, προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά και η οδική ασφάλεια των μονοπατιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους κινούνται στην περιοχή, με τους περιπατητές να παροτρύνονται να μην παρεκκλίνουν από το μονοπάτι και να επιδεικνύουν εγρήγορση ειδικά στο συγκεκριμένο πέρασμα.