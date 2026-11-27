Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων στην Αθήνα, με περίπου 70 κτίσματα να βρίσκονται σε προγραμματισμό κατεδάφισης από τη δημοτική Αρχή.

Ωστόσο, εμπόδιο στην κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων αποτελούν τα οχήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται σταθμευμένα δίπλα τους, παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες για την εκτέλεση εργασιών.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής (27/11) στην οδό Καβάφη στα Πατήσια, με τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων να προσπαθούν να προχωρήσουν στην κατεδάφιση ενός επικίνδυνου παλιού κτιρίου, το οποίο όμως είχε δίπλα του παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action24, πρόκειται για το 10ο κατά σειρά τέτοιο κτίριο που βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης. Τα οχήματα γύρω του αναμένεται να απομακρυνθούν με γερανούς, εφόσον δεν τα μετακινήσουν οι οδηγοί τους.

«Δεν τα κατεδαφίζουν οι ιδιοκτήτες τους, θα το κάνουμε εμείς»

«Μερικοί συμπολίτες μας έχουν πάντα μία δυσκολία να ακολουθήσουν τους κανόνες. Τα οχήματα θα τα πάρει η Τροχαία και η δημοτική αστυνομία», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Action24.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Είναι δύσκολη η διαδικασία κατεδάφισης. Έχει και αμίαντο το κτίριο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ειδικούς τρόπους γιατί είναι πολύ επικίνδυνο υλικό. Το κτίριο είναι έτσι πάνω από 40 χρόνια. Ο χώρος θα ενοποιηθεί με το διπλανό παρκάκι για να γίνει χώρος πρασίνου», πρόσθεσε.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια είναι περίπου 70. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατεδαφίσει 10 και το επόμενο διάστημα θα κατεδαφίσουμε άλλα 10. Συνολικά είναι κοντά στα 6.800 τα κτίρια στο Δήμο Αθηναίων που έχουν διάφορα προβλήματα. Από αυτά το 1%, 70 δηλαδή, πρέπει άμεσα να κατεδαφιστούν. Είναι ιδιόκτητα, οι ιδιοκτήτες δεν το κάνουν. Οπότε θα το κάνουμε εμείς», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.