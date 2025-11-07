Επικό φιάσκο στο Λούβρο: «Φουντώνουν» οι φήμες για τον αδύναμο κωδικό που «έσπασαν» οι κλέφτες

Σίγουρα η κλοπή στο Λούβρο αποτελεί την πιο θεαματική αυτής της χιλιετίας. Εξαιτίας αυτής το μουσείο αντιμετωπίζει νέα έρευνα για τις ελλείψεις ασφαλείας του, καθώς έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα Liberation αποκάλυψαν πόσο απλός ήταν ο κωδικός που έδινε πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Μετά από την κλοπή, ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια πληροφορίες που δείχνουν ότι τα κενά στην ασφάλεια φαίνεται να ήταν γνωστά εδώ και χρόνια – συμπεριλαμβανομένης μιας προειδοποίησης του 2014 που ισχυριζόταν ότι ένας από τους βασικούς κωδικούς πρόσβασης του μουσείου ήταν απλά «LOUVRE». Η πρόσβαση στο λογισμικό που διαχειρίζεται η εταιρεία τεχνολογίας ασφάλειας Thales προστατευόταν από έναν εξίσου αδιανόητο κωδικό πρόσβασης: «THALES», σύμφωνα με την Liberation.

Έμφαση σε αγορές και ανακαίνιση, αντί για την ασφάλεια

Ένα γαλλικό δικαστήριο δημοσίευσε την Πέμπτη μια έκθεση στην οποία κατακρίνει τη διοίκηση του Λούβρου για την έμφαση που δίνει σε αγορές και έργα ανακαίνισης που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, αντί να διατηρεί την ασφάλεια ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Η τολμηρή ληστεία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά την οποία τέσσερις άνδρες έφυγαν με ανεκτίμητα ιστορικά κοσμήματα, ήταν ένα «εκκωφαντικό σήμα συναγερμού», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Πιερ Μοσκοβισί, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνέταξε την έκθεση.

Σημειώνεται ότι μέσα σε τέσσερα λεπτά από την άφιξή τους στον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου, οι κλέφτες είχαν αναρριχηθεί στο κτίριο και παραβίαζαν ένα παράθυρο. Μόνο τότε ενεργοποιήθηκαν οι εσωτερικοί συναγερμοί. Τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού παραβίασαν μια ενισχυμένη θήκη και άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα, οι κλέφτες διέφευγαν.

Σοβαρές αδυναμίες

«Οι αδυναμίες της προστασίας του περιμέτρου μας είναι γνωστές και έχουν εντοπιστεί», δήλωσε η διευθύντρια του Λούβρου Laurence des Cars στους βουλευτές μετά τη ληστεία. Εσωτερικά επίσης, η κατάσταση φαίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με την έκθεση, για τις 465 αίθουσες του Λούβρου, το προσωπικό ασφαλείας διέθετε μόνο 432 κάμερες CCTV για την παρακολούθηση του εσωτερικού χώρου το 2024. Αν και αυτό αποτελεί αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με τον αριθμό που ήταν διαθέσιμος το 2019, το 61% των αιθουσών παρέμενε χωρίς κάλυψη CCTV. Το Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, καλύπτει περίπου 60.500 τετραγωνικά μέτρα.

Η Des Cars δήλωσε στους Γάλλους γερουσιαστές ότι προβλέπει διπλασιασμό του αριθμού των καμερών εντός της έκτασης 37 εκταρίων του Λούβρου τα επόμενα χρόνια. Στις συστάσεις της, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόνισε την ανάγκη το Λούβρο να «ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η οποία παραμένει ανεπαρκής για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».