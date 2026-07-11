Σπορ Ποδόσφαιρο Έρλινγκ Χάαλαντ Viral Video Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο

Επικό: Όταν ο Χάαλαντ ράπαρε με το όνομα... «Lyng»

Ο Νορβηγός επιθετικός πέρα από το ταλέντο του στο σκοράρισμα, κάποτε έδειχνε και το... ταλέντο του στην ράπ μουσική.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Κώστας Μπατζώνης

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει φτάσει με την Νορβηγία στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως ο κόσμος ασχολείται μαζί του και για άλλο λόγο πέρα από το σκοράρισμα. 

Ο Νορβηγός στράικερ φαίνεται πως πρίν κατακτήσει τα ποδοσφαιρικά γήπεδα προσπαθούσε να κατακτήσει τον χώρο της ράπ, καθώς το 2016, όταν ήταν 16 ετών, ο Χάαλαντ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λεγόταν «Kygo jo», μαζί με τους φίλους αλλά και συμπαίκτες του, στην εθνική εφήβων της Νορβηγίας, Ερίκ Μποτέιμ και Ερίκ Τομπίας Σάντμπεργκ. Το crew που είχαν δημιουργήσει ονομαζόταν Flow Kingz, και ο Χάαλαντ χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα «Lyng», που πιθανότατα έβγαινε από το Έρλινγκ.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Έρλινγκ Χάαλαντ Viral Video Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο

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