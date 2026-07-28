Επικό τρολάρισμα Μπέου σε ποδηλατάδα στους παίκτες του Βόλου: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»

Ο Βόλος συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και το βράδυ της Τρίτης (28/7, 20:00) αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη Καμπούρ στο δεύτερο φιλικό του, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1HD.

Πριν από το δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, ο Βόλος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την προετοιμασία της ομάδας, με τον Αχιλλέα Μπέο να «κλέβει» την παράσταση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ΠΑΕ εμφανίζεται να κάνει ποδήλατο μαζί με τους ποδοσφαιριστές, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλοξενία της Ολλανδίας, τονίζοντας: «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν τον Βόλο και την πατρίδα μας δεν υπάρχει».