Σπορ Ποδόσφαιρο Βόλος Αχιλλέας Μπέος

Επικό τρολάρισμα Μπέου σε ποδηλατάδα στους παίκτες του Βόλου: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος, πρωταγωνίστησε σε βίντεο της ομάδας στα social media.

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Νικόλας Φιλίππου

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Ο Βόλος συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και το βράδυ της Τρίτης (28/7, 20:00) αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη Καμπούρ στο δεύτερο φιλικό του, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1HD.

Πριν από το δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, ο Βόλος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την προετοιμασία της ομάδας, με τον Αχιλλέα Μπέο να «κλέβει» την παράσταση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ΠΑΕ εμφανίζεται να κάνει ποδήλατο μαζί με τους ποδοσφαιριστές, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλοξενία της Ολλανδίας, τονίζοντας: «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν τον Βόλο και την πατρίδα μας δεν υπάρχει».

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Σπορ Ποδόσφαιρο Βόλος Αχιλλέας Μπέος

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