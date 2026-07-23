Επικό βίντεο από ομιλία του Τραμπ - Άνδρας στο κοινό μιμούνταν κάθε κίνησή του και έγινε Viral

Μπορεί η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Πολιτεία της Τζόρτζια να επικεντρώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, την οικονομική του ατζέντα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και στην κριτική του κατά των πολιτικών του αντιπάλων, όμως το πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον δεν ήταν ο ίδιος.

Πίσω από το βήμα, σε σημείο που τον κατέγραφαν διαρκώς οι τηλεοπτικές κάμερες, στεκόταν ένας άνδρας με εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άρχισε να μιμείται με αξιοσημείωτη ακρίβεια τις χαρακτηριστικές κινήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου και τη στάση του σώματός του.

Οι κινήσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με πολλούς θεατές να στρέφουν την προσοχή τους στον... «Τραμπ Νο 2», ο οποίος για αρκετή ώρα αναπαρήγαγε σχεδόν κάθε χειρονομία του προέδρου, προσφέροντας ξεκαρδιστικά πλάνα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ωστόσο, η «παράσταση» διακόπηκε όταν ένας άνδρας που καθόταν δίπλα του έσκυψε και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Αμέσως μετά, ο σωσίας σταμάτησε να μιμείται τον Τραμπ και παρέμεινε ακίνητος.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς του ειπώθηκε. Κάποιοι εκτιμούν ότι του επισημάνθηκε πως είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα των τηλεοπτικών συνεργείων, ενώ άλλοι θεωρούν ότι του ζητήθηκε διακριτικά να σταματήσει.

Το σχετικό βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, κοινοποιήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι ο «πρωταγωνιστής» της βραδιάς δεν ήταν τελικά ο πρόεδρος, αλλά ο άνθρωπος που στεκόταν ακριβώς πίσω του.