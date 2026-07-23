Επικοινωνία Δούρου - Κοτζιά με το βλέμμα στο «προοδευτικό μέτωπο»

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑΡένα Δούρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά -πρώην υπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής της «ΠΡΑΤΤΩ».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη κυβέρνηση προκειμένου —όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ — να αποτραπεί νέα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Την περίοδο 2014-2019, η Δύναμη Ζωής και η κ. Δούρου στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχαν συνεργαστεί με το «ΠΡΑΤΤΩ ενώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, το «ΠΡΑΤΤΩ» υποστήριξε τη κ. Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.

Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών ήταν ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.