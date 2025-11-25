Επικοινωνίες με άρωμα παρελθόντος έχουν 3 ζώδια σήμερα 25/11

Η Τρίτη 25 Νοεμβρίου φέρνει μια ημέρα συναισθηματικής επανασύνδεσης και επικοινωνιακής ζεστασιάς, καθώς ο Ερμής ανάδρομος από τον Σκορπιό σχηματίζει σύνοδο με την Αφροδίτη στο ίδιο ζώδιο. Η όψη αυτή αναμοχλεύει το παρελθόν και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συναισθηματικές επιστροφές, ερωτικά μηνύματα και εξομολογήσεις, αλλά και για οικονομικές διευθετήσεις που είχαν καθυστερήσει.

Το πλανητικό σκηνικό ενισχύει τη νοσταλγία, τη ρομαντική διάθεση και την ανάγκη για αποκατάσταση σχέσεων. Παλιές αγάπες ή ανεκπλήρωτες υποθέσεις μπορεί να επανέλθουν, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ παράλληλα διευκολύνει την κατανόηση και τη συμφιλίωση.

Ευνοούνται ιδιαίτερα τα ζώδια του Νερού — Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες — πιο συγκεκριμένα:

Καρκίνοι γεννημένοι 11–15 Ιουλίου

γεννημένοι Σκορπιοί γεννημένοι 12–16 Νοεμβρίου

γεννημένοι Ιχθύες γεννημένοι 10–14 Μαρτίου

Η ημέρα είναι ιδανική για συναισθηματική προσέγγιση, καλλιτεχνική έκφραση και επικοινωνίες με ουσία. Ένα μήνυμα ή μια τυχαία συνάντηση μπορεί να ανοίξει ξανά μια πόρτα που είχε μείνει μισόκλειστη.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – “Επαφές από το παρελθόν και συναισθηματικές αποκαλύψεις”

Η Τρίτη φέρνει μηνύματα, επαφές και συγκινήσεις, Κριέ μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη από τον Σκορπιό ενεργοποιεί παλιά αισθήματα και ανοίγει δρόμους για συζητήσεις που είχαν μείνει μετέωρες. Μπορεί να λάβεις μήνυμα από κάποιον που είχες στο παρελθόν ερωτική ή συναισθηματική επαφή ή να αναθερμανθεί μια σχέση που δεν είχε κλείσει σωστά. Στα Επαγγελματικά, είναι ιδανική μέρα για διπλωματικές συζητήσεις και αποκατάσταση σχέσεων. Μην υποτιμήσεις τη δύναμη μιας ειλικρινούς κουβέντας — μπορεί να αλλάξει πολλά.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να παρασυρθείς από το συναίσθημα χωρίς σκέψη. Τόλμησε όμως να πεις αυτό που νιώθεις, χωρίς φόβο. Σήμερα, το παρελθόν ζητά λύση με αγάπη και ωριμότητα.

Ταύρος – “Η καρδιά θυμάται και η ψυχή ξαναβρίσκει ρυθμό”

Η ημέρα είναι γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία, σκέψεις και επικοινωνίες για σένα Ταύρε μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη στο απέναντί σου ζώδιο, τον Σκορπιό, σε φέρνει σε επαφή πρόσωπα από το το παρελθόν. Είτε πρόκειται για έναν παλιό έρωτα είτε για μια φιλία που απομακρύνθηκε, τώρα έχεις την ευκαιρία να ξαναχτίσεις γέφυρες επικοινωνίας. Τα λόγια που θα ακούσεις σήμερα θα είναι ευχάριστα, συναισθηματικά, ειλικρινή και ίσως πιο τρυφερά από ποτέ. Στα επαγγελματικά, προκύπτουν ευκαιρίες σε συνεργασίας με άτομα που είχες εργαστεί μαζί στο παρελθόν!

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να επαναλάβεις τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Τόλμησε όμως να ανοίξεις την καρδιά σου — μια κουβέντα σήμερα μπορεί να επουλώσει παλιές πληγές.

Δίδυμοι – “Επικοινωνία με συναίσθημα και ουσία”

Αγαπητέ μου Δίδυμε, σήμερα Τρίτη η σύνοδος του Ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στο Σκορπιό, σε ωθεί να επανεξετάσεις κάποιες υποθέσεις που αφορούν την εργασία, την καθημερινότητα και το πρόγραμμά σου! Βελτιώνεις το πρόγραμμά σου, βάζεις μπροστά κάποιο σχέδιο του παρελθόντος, αλλά κουβεντιάζεις και με άτομα του επαγγελματικού σου περιβάλλοντος κάποιες υποθέσεις που σας είχαν απασχολήσει παλιά και βρίσκεται από κοινού λύσεις!

Αστρολογική Συμβουλή:

Προσπάθησε να μην αναλύεις υπερβολικά τα κίνητρα των άλλων. Τόλμησε να εμπιστευθείς τη ροή της επικοινωνίας, σήμερα, ένα “συγγνώμη” ή ένα “μου έλειψες” μπορεί να φέρει λύτρωση.

Καρκίνος – “Αναθέρμανση συναισθημάτων και ρομαντικές επιστροφές”

Η Τρίτη αστρολογικά για σένα Καρκίνε μου φέρνει τρυφερότητα και μια αίσθηση οικειότητας. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη από τον Σκορπιό ξυπνά μνήμες και συναισθήματα που πίστευες πως είχαν σβήσει. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να επανέλθει, ή να γίνει μια σημαντική κουβέντα που αποκαθιστά τη ζεστασιά σε μια σχέση. Είναι επίσης μέρα έμπνευσης αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά ή δημιουργικά έργα. Η ψυχή σου γεμίζει από συναίσθημα — αρκεί να μην παρασυρθείς σε νοσταλγία χωρίς ουσία.

Αστρολογική Συμβουλή: Τόλμησε να δεις ποια συναισθήματα αξίζουν να κρατήσεις και ποια ήρθε η ώρα να αφήσεις. Σήμερα η καρδιά σου ζητά ειλικρίνεια, όχι φαντασία.

Λέων – “Μια συζήτηση φέρνει συναισθηματική επανένωση”

Η σύνοδος Ερμή – Αφροδίτης που κορυφώνεται σήμερα αστρολογικά φέρνει στο προσκήνιο για το ζώδιο σου θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή ένα πρόσωπο από το παρελθόν, Λιοντάρι μου. Είναι μια μέρα γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και ευκαιρία συμφιλίωσης. Αν υπήρξε παρεξήγηση ή απομάκρυνση, τώρα μπορεί να γίνει η κουβέντα που θα αποκαταστήσει τη ζεστασιά. Στα επαγγελματικά, είναι ευνοϊκή μέρα για επαφές με γυναίκες ή άτομα με επιρροή που σε εκτιμούν. Το κλίμα είναι μαλακό, ρομαντικό, με ευαισθησία και ανθρώπινη προσέγγιση.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε την υπερβολική προσκόλληση σε συναισθηματικές προσδοκίες. Τόλμησε να αφήσεις χώρο για την αγάπη να εκφραστεί φυσικά!

Παρθένος – “Επανασύνδεση μέσα από ειλικρινή λόγια και κατανόηση”

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Τρίτη η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη φέρνει πιο ζεστό και ανθρώπινο κλίμα στις επικοινωνίες σου! Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα από κάποιο πρόσωπο που είχες απομακρυνθεί ή να γίνει μια συζήτηση που ξεκαθαρίζει τα πάντα με ειλικρίνεια. Στα επαγγελματικά, οι σχέσεις με συναδέλφους ομαλοποιούνται και ευνοούνται επαναδιαπραγματεύσεις. Είναι μέρα που θεραπεύει — όχι μόνο τις σχέσεις με τους άλλους, αλλά και τη σχέση σου με τον εαυτό σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να γυρίσεις σε παλιές συνήθειες αμφιβολίας. Τόλμησε να ακούσεις την καρδιά σου χωρίς φόβο· ένα απλό μήνυμα ή χαμόγελο μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα.

Ζυγός – “Η μέρα της επανένωσης και των συναισθηματικών γεφυρών”



Μία ημέρα επαναξιολογήσεων επιθυμιών, συναισθημάτων και οικονομικών επιλογών είναι η Τρίτη για το ζώδιο σου Ζυγέ μου! Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη από τον Σκορπιό ενεργοποιεί τον άξονα των αξιών και των σχέσεων σου. Είναι μια μέρα που μπορεί να φέρει επικοινωνία με ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή μια όμορφη συζήτηση που αποκαθιστά ό,τι είχε διακοπεί. Στα επαγγελματικά, ένα παλιό οικονομικό ζήτημα μπορεί να τακτοποιηθεί ή να επανέλθει μια συνεργασία σε πιο ρεαλιστικές βάσεις. Στις σχέσεις, ίσως καταλάβεις πόσο πολύτιμο είναι κάτι που θεωρούσες δεδομένο.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απόφυγε να βιάζεσαι να κρίνεις ή να επιβάλεις. Τόλμησε να ακούσεις με ανοιχτή καρδιά. Σήμερα η αγάπη έχει τη μορφή της ειλικρίνειας και φέρνει ηρεμία.

Σκορπιός – “Η καρδιά ξαναμιλά και το παρελθόν ξαναζωντανεύει”

Η μέρα είναι έντονη και συγκινητική για σένα Σκορπιέ μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου φέρνει συναισθηματικές επιστροφές, τρυφερές συζητήσεις και την ευκαιρία να ξαναδείς σχέσεις που δεν είχαν τελειώσει πραγματικά. Ένα μήνυμα ή μια απροσδόκητη συνάντηση μπορεί να ανακινήσει έντονα συναισθήματα. Στα επαγγελματικά, οι συζητήσεις αποδίδουν καρπούς αν δείξεις διπλωματία και διαύγεια. Σήμερα, ό,τι ειπωθεί έχει βάθος, ουσία και δύναμη να επουλώσει πληγές.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τη συναισθηματική υπερανάλυση. Τόλμησε να αφεθείς με εμπιστοσύνη· κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται εξήγηση, μόνο καρδιά.

Τοξότης – “Ησυχία πριν την αναγέννηση – το παρελθόν ψιθυρίζει”

Σε μία φάση απολογισμού βρίσκεται αυτή την Τρίτη αγαπητέ μου Τοξότη! Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη φέρνει νοσταλγία και στοχασμό. Η ενέργεια δρα εσωτερικά, φέρνοντας μνήμες, πρόσωπα ή συναισθήματα που είχες κλείσει βαθιά μέσα σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να επανεξετάσεις ένα παλιό κεφάλαιο — ερωτικό ή φιλικό — ή να πάρεις συνειδητά την απόφαση να το αφήσεις πίσω με αγάπη. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή, και η μέρα λειτουργεί θεραπευτικά, αν μείνεις για λίγο σιωπηλός και ακούσεις την ψυχή σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να πιέζεις για απαντήσεις. Τόλμησε να εμπιστευθείς πως ό,τι πρέπει να ειπωθεί θα έρθει μόνο του. Σήμερα, η σιωπή έχει φωνή – και λέει την αλήθεια.

Αιγόκερως – “Λόγια συμφιλίωσης και αμοιβαίας κατανόησης”

Η Τρίτη φέρνει στο ζώδιο σου μια αίσθηση γλυκιάς επανασύνδεσης, Αιγόκερέ μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη από τον Σκορπιό σε βοηθά να πλησιάσεις ξανά ανθρώπους με τους οποίους υπήρξαν αποστάσεις ή παρεξηγήσεις. Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα ή να κάνεις μια συζήτηση που λύνει ένα θέμα που κρατούσε εκκρεμότητες. Στα επαγγελματικά, είναι μέρα επαφών και συνεργασιών που χρειάζονται διπλωματία και ήρεμη προσέγγιση. Το συναίσθημα και η λογική συνεργάζονται αρμονικά, βοηθώντας σε να δεις καθαρά ποιοι αξίζουν τη θέση τους στη ζωή σου.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απόφυγε τη σκληρότητα στον λόγο ή τη στάση σου. Τόλμησε να μιλήσεις με καλοσύνη και σεβασμό· σήμερα οι λέξεις έχουν θεραπευτική δύναμη.

Υδροχόος – “Επανεκκίνηση σε σχέδια και σχέσεις με ουσία”

Τα άστρα σήμερα Τρίτη φέρνουν για το ζώδιο σου θετική κινητικότητα, Υδροχόε μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη ενεργοποιεί τα επαγγελματικά και κοινωνικά σου δίκτυα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να αναθερμάνεις συνεργασίες ή να ξαναδείς έναν δημιουργικό στόχο που είχες αφήσει στην μέση. Μπορεί να προκύψει μια απρόσμενη συνάντηση ή επικοινωνία που σε χαροποιεί. Οι συζητήσεις προσφέρουν την ευκαιρία επίλυσης καταστάσεων του παρελθόντος, είναι η μέρα που η ευγένεια και η διαλλακτικότητα ανοίγουν πόρτες.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε την ψυχρή απόσταση. Τόλμησε να δείξεις το ενδιαφέρον σου ανοιχτά· μια μικρή χειρονομία καλοσύνης σήμερα μπορεί να έχει μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Ιχθύες – “Επικοινωνίες που σου λύνουν απορίες”

Η μέρα σε αγγίζει συναισθηματικά και πνευματικά, Ιχθύ μου. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη από τον Σκορπιό σε κάνει δεκτικό στα σημάδια της ζωής — ίσως λάβεις κάποιο μήνυμα, κάνεις μία συνάντηση ή δεις κάποιο όνειρο που θα έχει νόημα. Παλιές ιστορίες μπορεί να επιστρέψουν, όχι για να σε ταράξουν, αλλά για να σου δείξουν πόσο έχεις ωριμάσει. Στα επαγγελματικά, ευνοούνται οι επανασυνδέσεις με συνεργάτες και οι δημιουργικές ιδέες. Σήμερα η αγάπη εκφράζεται πιο ήρεμα, πιο βαθιά και πιο αληθινά.

Αστρολογική Συμβουλή:

Απόφυγε τη σύγχυση ανάμεσα στο “θέλω” και στο “πρέπει”. Τόλμησε να εμπιστευθείς το ένστικτό σου — σήμερα σε οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά της αλήθειας.