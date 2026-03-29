Επικός Κλοπ: Ανέβηκε στην εξέδρα του Άνφιλντ και ζήτησε σέλφι από τον συγκινημένο Τιάγκο

Οι παλαίμαχοι της Λίβερπουλ υποδέχτηκαν αυτούς της Μπορούσια Ντόρτμουν στο Άνφιλντ σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν ο άνθρωπος που έχουν κοινό στην ιστορία τους οι δυο ομάδες, ο Γιούργκεν Κλόπ.

Ο Γερμανός πρώην τεχνικός των δυο ομάδων φαίνεται να έζησε το παιχνίδι και να το χάρηκε με την ψυχή του, καθώς οι σκηνές που πρόσφερε στον κόσμο ήταν ανεκτίμητες. Ο 58χρονος τεχνικός ανέβηκε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον κόσμο, κρατώντας μάλιστα ένα πλακάτ που έγραφε: «Τιάγκο, μπορώ να έχω μία selfie σε παρακαλώ;». Φυσικά και ο κόσμος τριγύρω του ξέσπασε σε γέλια, με τους πιο εκφραστικούς φιλάθλους να βγάζουν και φωτογραφίες και σελφι με τον ίδιο.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Κλοπ περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε έξαλλα... την ισοπαλία των δυο ομάδων, με τον τρόπο που το έκανε όταν διατέλεσε προπονητής των reds, δηλαδή σφίγγοντας τις γροθιές του με τον ρυθμό και τον παλμό που έδινε η κερκίδα.

Jurgen Klopp has just performed his triple fist pump in front of the Kop ✊🏻✊🏻✊🏻 #LFCLegends #LIVBVB 🔴 pic.twitter.com/DvE6nzGQLq — Nazira Yusuf (@Nazira_Yusuf22) March 28, 2026

Ο συγκινημένος Τιάγκο που έβαλε τα κλάματα

Το κατάμεστο Άνφιλντ, που είχε συνολικά 60.000 οπαδούς, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης απέτιναν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους ανθρώπους που έφυγαν την χρονιά που μας πέρασε. Έτσι στο 20ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε από τον διαιτητή Τζάρεντ Γκίλετ, οι οπαδοί σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκρότησαν και τραγούδησαν το εμβληματικό τραγούδι του Ντιόγκο Ζότα. Κατά την διάρκεια αυτού του ενός λεπτού αποθέωσης και συγκίνησης, ο Τιάγκο φάνηκε να μην αντέχει και να λυγίζει, βάζοντας τα κλάματα ενώ κάλυψε το πρόσωπό του με την φανέλα του. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δυο τους πήγαν την ίδια περίοδο στην Λίβερπουλ, τον Σεπτέμβριο του 2020, και αγωνίστηκαν ως συμπαίκτες για τέσσερα χρόνια.