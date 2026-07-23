Επικός νεαρός ταξιδιώτης ζήτησε από τον Μαρινάκη δυνατές μεταγραφές: «Να τα κατακτήσουμε όλα»

Από ότι φαίνεται, οι καλοκαιρινές μεταγραφές δεν είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Αυτό το επιβεβαίωσε και ένας νεαρός ταξιδιώτης, που υποστηρίζει τους Πειραιώτες, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΙ.

Όπως είθισται, τα τελευταία χρόνια ο γνωστός δημοσιογράφος του καναλιού, Γιώργος Τσελίκας, βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο λιμάνι του Πειραιά με σκοπό να ξεπροβοδίσει τον κόσμο που σαλπάρει για τα ελληνικά νησιά. Αυτή την φορά είχε μπροστά μια μεγάλη παρέα νεαρών, όπου του τραγούδησαν.

Ωστόσο ένας επικός πιτσιρικάς δεν άντεξε και «έσπασε» την σιωπή και πήρε τον λόγο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων», στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Ευάγγελο Μαρινάκη να πάρει καλούς παίκτες για τη νέα σεζόν, να πάμε καλά, να βγούμε και στην Ευρώπη και να τα κατακτήσουμε όλα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό βίντεο: