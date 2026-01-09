Επικός Σάρι για τη νέα μεταγραφή της Λάτσιο: «Πού να τον ξέρω; Δεν βλέπω ποδόσφαιρο στην Αυστρία»

Έκλεψαν τις εντυπώσεις οι δηλώσεις του Μαουρίσιο Σάρι αναφορικά με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λάτσιο, Πέταρ Ράτκοφ, καθώς ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός παραδέχθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια πως… δεν γνωρίζει τον παίκτη.

Οι «λατσιάλι» επένδυσαν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου Σέρβου επιθετικού από τη Ζάλτσμπουργκ, ωστόσο ο προπονητής τους εμφανίστηκε απροετοίμαστος μπροστά στις κάμερες, εξηγώντας με ξεκάθαρο τρόπο την κατάσταση.

«Δεν γνωρίζω αυτόν τον παίκτη. Άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν στον σύλλογο πιθανότατα τον ξέρουν καλύτερα από εμένα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτόν. Δεν τον γνωρίζω και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί δεν έχω τον χρόνο να παρακολουθώ το αυστριακό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ομάδες διαθέτουν επτά ή οκτώ σκάουτερ για τα ξένα πρωταθλήματα – στην Τσέλσι υπήρχαν 30», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάρι.

Ο 22χρονος φορ προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ, καταγράφοντας 12 γκολ σε 29 συμμετοχές, ενώ συνολικά με τον αυστριακό σύλλογο μέτρησε 22 τέρματα σε 99 αγώνες, δείχνοντας πως διαθέτει τα στοιχεία για να διεκδικήσει ρόλο και στη Serie A.