Επιμένει ο Ανδρουλάκης - Επανακατέθεσε ερώτηση στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Είκοσι ημέρες μετά από την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει, καταθέτοντας ξανά την ίδια ερώτηση στον πρωθυπουργό, ζητώντας να προγραμματιστεί η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια.



«Προτίθεται η κυβέρνησή σας να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή ή θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των «υπερπλεονασμάτων», τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας;», ρωτά τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση «έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας».



Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγγέλλει πως από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%, ενώ υποστηρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και η δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.