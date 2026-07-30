Επιμένουν στην Ιταλία: «Ο Σαλάχ Εντίν υπογράφει στον Ολυμπιακό έως το 2030 – Οι όροι του deal»

Ο Άνας Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο μεταγραφικό επίκεντρο του Ολυμπιακού, καθώς το όνομα του «έπαιζε» πολύ για την θέση του αριστερού μπακ των Πειραιωτών.

Μάλιστα το απόγευμα της Τετάρτης(29/07), δημοσιεύματα από την Ιταλία έκαναν λόγο, για συμφωνία Ολυμπιακού και Ρόμα για την μετακίνηση του Σαλάχ Εντίν στο λιμάνι. Ωστόσο την Πέμπτη(30/07) ολλανδικά μέσα διέψευσαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες και αποκάλυψαν ότι οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός μπακ, εξετάζει καλύτερες προτάσεις, καθώς δεν βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται στην Ελλάδα.

Όμως στην Ιταλία επιμένουν και αποκαλύπτουν πως οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σε όλα με τον παίχτη αλλά και την Ρόμα. Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, αποκαλύπτει τους όρους της συμφωνίας του 24χρονου με τους Πειραιώτες. Αναλυτικότερα, η Ρόμα θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορεί να φτάσουν τα 8 με τα μπόνους επίτευξης στόχων, Τέλος ο Μαροκινός θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030 με τους Πειραιώτες, όπως τονίζουν οι Ιταλοί.