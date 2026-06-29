Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ - Το επικό βίντεο της ανακοίνωσης με ένα φίδι

Ο Παναθηναϊκός ήρθε εδώ και μέρες σε απόλυτη συμφωνία με τον Ράστοντερ και την Τουν και τη Δευτέρα (29/6) ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 24χρονος επιθετικός, υπέγραψε με τη πράσινη ΚΑΕ συμβόλαιο για 4 χρόνια, με το «τριφύλλι» να καταβάλουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Οι δε αποδοχές του θα ξεκινήσουν απ' τις 700.000 ευρώ συν μπόνους και θα είναι κλιμακωτά αυξανόμενες, φτάνοντας στο όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ στη σεζόν 2029/30.

Στο μεταξύ στο βίντεο της ανακοίνωσης, Ο Ράστοντερ είχε συγκεκριμένο τρόπο που πανηγύριζε τα περισσότερα γκολ, σχηματίζοντας με τα χέρια του το χτύπημα της κόμπρας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, παρουσίασε το νέο της φορ με «το μάτι του φιδιού», όπως αναφέρει, που στο τέλος δίνει το τελικό χτύπημα.