Επίσημη η «βόμβα» της Μαρκό - Χαμός στην άφιξη του Ελ Αραμπί στο αεροδρόμιο

Έτοιμη να πυροδοτήσει την «βόμβα» του καλοκαιριού για την Super League 2 είναι η Μαρκό.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, κατέφθασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου(1/8), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μαρκό, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ο Μαροκινός επιθετικός και πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, είχε πρόταση από την ομάδα της Καέν, εκεί όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά προτίμησε τον ελληνικό σύλλογο, καθώς η οικογένεια του επιθυμούσε να γυρίσει στην χώρα μας.

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Η θρυλική του καριέρα στον Ολυμπιακό

Στα 39 του χρόνια πλέον, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού. Στην πενταετή παρουσία του στους «ερυθρόλευκους», κατέγραψε 94 γκολ και 25 ασίστ σε 225 συμμετοχές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

Με τον Ολυμπιακό πανηγύρισε τρεις τίτλους πρωταθλήματος και ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του Conference League το 2024.

Οι διακρίσεις του δεν περιορίστηκαν μόνο σε συλλογικό επίπεδο. Ο Μαροκινός φορ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League για δύο συνεχόμενες σεζόν (2019/20 και 2020/21), ενώ το 2019/20 ψηφίστηκε και κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με τα 94 τέρματά του συγκαταλέγεται στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στη σχετική λίστα. Παράλληλα, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός σκόρερ του συλλόγου με 20 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μέχρι να τον ξεπεράσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί την περασμένη σεζόν.

Παρότι συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες και τους τίτλους της ομάδας, η πιο χαρακτηριστική στιγμή της καριέρας του με την ερυθρόλευκη φανέλα θεωρείται το ιστορικό γκολ απέναντι στην Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Με το τέρμα του στην παράταση, τον Φεβρουάριο του 2020, χάρισε στον Ολυμπιακό μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές προκρίσεις της ιστορίας του, στέλνοντας τους Πειραιώτες στους «16» του Europa League.

Μάλιστα η ομάδα της Μαρκό, ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, μέσω των social media του συλλόγου. Έτσι ο Μαροκινός επιθετικός θα αναχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την Πτολεμαΐδα, προκειμένου να ενταχθεί στην αποστολή της ομάδας.