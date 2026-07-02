Επίσημο: «Ερυθρόλευκος» ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Τα τυπικά έμεναν μόνο για την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ από τον Ολυμπιακό. Έτσι οι Πειραιώτες το πρωί της Πέμπτης ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα με άρωμα GTA6.

Ο Αμερικανός γκάρντ , ο οποίος κατέχει βουλγαρικό διαβατήριο θα υπογράψει στους πρωταθλητές Ευρώπης για τα επόμενα 2+1 χρόνια και θα πλαισιώσει στην θέση 1 τον Τόμας Γουόκαπ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο 32χρονος γκάρντ κατέγραψε στην Euroleague 12.6 πόντους μέσο όρο , 4.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012–2016)

Leuven Bears (2016–2017)

Parma (2017–2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018–2019)

Cedevita Olimpija (2019–2020)

Partizan (2020–2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021–2022)

Gaziantep (2022–2023)

Saski Baskonia (2023–2024)

Crvena zvezda (2024–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Ο ύψους 1,91 γκάρντ έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες ωστόσο ξεχώρισε σε σε Μπασκόνια και Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα σε συλλογικό επίπεδο αναδείχθηκε δύο φορές κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026) , ενώ σε ατομικό επίπεδο διακρίθηκε κερδίζοντας το βραβείο του κορυφαίου στις ασίστ στο βέλγικο και ρωσικό πρωτάθλημα (2017, 2018). Ωστόσο το βραβείο που ξεχωρίζει είναι αυτό του κορυφαίου πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026) γεγονός που αποδεικνύει πως το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού θα ανεβάσει το επίπεδο της δημιουργίας στην ομάδα.