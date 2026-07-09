Επίσημο: «Ερυθρόλευκος» ο Ζότα Σίλβα

Παίκτης του Ολυμπιακού και με την... «βούλα» είναι ο Ζότα Σίλβα. Οι Πειραιώτες αφού είχαν προαναγγείλει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού ,και βρίσκεται στην Ολλανδία για να υπογράψει και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

« Ζότα , καλώς όρισες στον Ολυμπιακό»

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League. Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»

𝐉𝐎𝐓𝐀 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 - Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ pic.twitter.com/epJIsJjQCx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Το προφίλ του Πορτογάλου εξτρέμ.

Ο Ζότα Σίλβα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Λεϊσόες όπου ξεχώρισε και το 2021 πήρε μεταγραφή στην Κάζα Πία. Εκεί έμεινε μόλις έναν χρόνο καθώς τον «τσίμπησε» η Βιτόρια Γκιμαράες για περίπου 700.000 ευρώ. 83 συμμετοχές και 20 γκολ ήταν αρκετά για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Νότινχγαμ Φόρεστ η οποία έβγαλε από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει 7 εκατομμύρια ευρώ. Με την αγγλική ομάδα κατέγραψε στην Premier League 32 συμμετοχές μετρώντας 4 γκολ και 3 ασίστ , πριν παραχωρηθεί δανεικός στην ομάδα της Μπεσίκτας όπου σε 18 συμμετοχές σημείωσε 5 γκολ και είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την φανέλα του Ολυμπιακού.