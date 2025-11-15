Επίσημο: Η Μπαρτσελόνα θα χτίσει άγαλμα στον Λιονέλ Μέσι έξω από το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

Μετά από τον ντόρο, που δημιούργηθηκε με την «κρυφή» επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου», ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Λαπόρτα θέλησε να σβήσει τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν στο κοινό των «μπλαουγκράνα» σχετικά με τις σχέσεις της διοίκησης με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ, δηλώνοντας επίσημα πως η ομάδα της Καταλονίας θα τιμήσει τη συνεισφορά του στο σύλλογο με την ανέγερση ενός αγάλματος της μορφής του.

Παρά την αποχώρηση του από τη Μπαρτσελόνα το 2021, ο «Pulga» θεωρεί τη Βαρκελώνη το δεύτερο σπίτι του και τη Μπαρτσελόνα τη δεύτερη οικογένειά του. Για αυτό το λόγο, η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε να διατηρήσει τη μνήμη των μυθικών ποδοσφαιρικών στιγμών, που χάρισε στους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα αμείωτη στο χρόνο.

Το άγαλμα του Μέσι θα τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του υπερσύγχρονου «Καμπ Νου». Έτσι, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ θα βρίσκεται για πάντα στο πλευρό της ομάδας. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, δηλώνουν δικαιωμένοι με την απόφαση της διοίκησης και αισθάνονται υπερηφανοι, που θα έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τις επόμενες επιτυχίες της ομάδας, υπό το... άγρυπνο βλέμμα του.

Ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Η καριέρα του «Pulga» ταυτίστηκε με τους Καταλανούς, αφού ο Αργεντίνος μάγος της μπάλας ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη όταν ήταν ακόμα 13 χρονών και «ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του συλλόγου, την περίφημη «Μασία».

Παρέμεινε στο σύλλογο για 21 χρόνια συνολικά και πανηγύρισε με τους «μπλαουγκράνα» ως βασικό στέλεχος της ομάδας τρία Τσάμπιονς Λιγκ. Ως μέλος της ακαδημίας, άλλωστε, είχε δει τους «μεγάλους» της ομάδας να σηκώνουν την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά», όταν πρωταγωνιστής των Καταλανών ήταν ο Βραζιλιάνος, Ροναλντίνιο.

Throwback to when Ronaldinho introduced Messi to Barcelona.



And Messi kept him there forever ♾️ pic.twitter.com/0lFEnsafE4 — Kelvin🔱 (@_FCBKelvin) November 8, 2025

Οι μυθικές επιδόσεις του Μέσι είναι αδύνατο να αποτυπωθούν σε αριθμούς. Το διαμέτρημα της προσωπικότητάς του, σε συνδυασμό με την ηγετική του φυσιογνωμία, αλλά και την ικανότητα του να αφήνει πίσω τους αντίπαλους αμυντικούς ανάγκασαν την ποδοσφαιρική υφήλιο να υποκλιθεί στο μεγαλείο του ταλέντου του. Και η Βαρκελώνη, που αποτέλεσε το εφαλτήριο της «εφόδου» του Μέσι στον ουρανό της ποδοσφαιρικής αθανασίας θα έχει για πάντα την τιμή να φιλοξενεί ένα έργο τέχνης προς τιμήν του.