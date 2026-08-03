Επίσημο: Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας - Το συμβόλαιο και οι πρώτες δηλώσεις

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ αποτελεί πλέον και επίσημα γεγονός, με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031.

Οι Βεστφαλοί ολοκλήρωσαν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις τους σε νεαρό ποδοσφαιριστή, καθώς σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, το συνολικό κόστος της συμφωνίας με την Γκενκ αναμένεται, μέσω μπόνους και εγγυημένων όρων, να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης του βελγικού συλλόγου.

Η Ντόρτμουντ θεωρεί πως ο Καρέτσας αποτελεί μία επένδυση για το παρόν και το μέλλον, με τον διεθνή Έλληνα να προορίζεται για σημαντικό ρόλο πίσω από τον Σερχού Γκιρασί στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκο Κόβατς.

Ο ίδιος ο Καρέτσας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και είμαι απίστευτα περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα του. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους μας σε αυτό το εκπληκτικό γήπεδο. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να πετύχουμε μεγάλους στόχους μαζί», δήλωσε ο διεθνής Έλληνας.

Ο Καρέτσας προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με την Γκενκ, μετρώντας 34 συμμετοχές, 11 γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ήδη έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία αριθμεί 10 συμμετοχές και τρία γκολ.