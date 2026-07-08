Επίσημο: Στις 22 Ιουλίου το Samsung Galaxy Unpacked για τα νέα foldables

Η Samsung ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο Galaxy Unpacked στις 22 Ιουλίου στο Λονδίνο, με το επίσημο teaser να υπόσχεται νέα foldables και «καινοτομίες Galaxy» για την εποχή του AI. Το event θα μεταδοθεί ζωντανά και αναμένεται να αποτελέσει τη σκηνή όπου η εταιρεία θα επιχειρήσει να ενισχύσει ξανά την κυριαρχία της στα αναδιπλούμενα smartphone, πριν μπει δυναμικά και η Apple στο παιχνίδι.

Galaxy Unpacked 22 Ιουλίου στο Λονδίνο

Η Samsung έχει προγραμματίσει το επόμενο Galaxy Unpacked για τις 22 Ιουλίου, με ειδικό event στο Λονδίνο και παγκόσμια μετάδοση μέσω του επίσημου site της, αλλά και του επίσημου καναλιού της στο YouTube. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η εταιρεία μιλά για «μια νέα μορφή που ξεδιπλώνεται» και υπόσχεται συσκευές που συνδυάζουν δυνατότητες ΑΙ με καινοτόμο σχεδιασμό, θέτοντας νέο στάνταρ για την εποχή του ΑΙ στα κινητά.



Νέα γενιά Galaxy Z Flip και Galaxy Z Fold

Στο επίκεντρο της παρουσίασης αναμένεται να βρεθεί η νέα γενιά των αναδιπλούμενων Galaxy Z Flip 8 και Galaxy Z Fold 8, με τη Samsung να κάνει λόγο για συνέχεια της ηγεσίας της στην κατηγορία των foldables. Το νέο Z Flip 8 αναμένεται με βελτιωμένο hinge, αναβαθμισμένες επιδόσεις και πιο ελαφρύ σώμα, ενώ για το Z Fold 8 οι πληροφορίες μιλούν για πιο κοντή και φαρδιά κύρια οθόνη που θυμίζει περισσότερο «διαβατήριο» και βελτιωμένο λόγο πλευρών για κατανάλωση περιεχομένου. Παράλληλα, φημολογείται ότι η σειρά Fold θα αποκτήσει δύο εκδόσεις, με ένα βασικό Z Fold 8 και ένα κορυφαίο Z Fold 8 Ultra, το οποίο ενδέχεται να προσφέρει τρεις πίσω κάμερες και ταχύτερη φόρτιση. Στο παιχνίδι παραμένει και ένα νέο, πιο φαρδύ μοντέλο τύπου «Wide», που στοχεύει να ανταγωνιστεί τις επερχόμενες προτάσεις από την Apple και άλλους κατασκευαστές στην ίδια κατηγορία.



Wearables και Galaxy Glasses στην εποχή του XR

Πέρα από τα τηλέφωνα, το Unpacked του Ιουλίου αναμένεται να φέρει και νέα wearables, με πιθανούς πρωταγωνιστές τη σειρά Galaxy Watch 9 και ίσως ένα νέο Galaxy Watch Ultra. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνουν τα φημολογούμενα Galaxy Glasses, τα «έξυπνα» γυαλιά που θα βασίζονται στην πλατφόρμα Android XR της Google, φέρνοντας τη Samsung πιο κοντά στο οικοσύστημα μικτών και επαυξημένων εμπειριών. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η παρουσίαση των Galaxy Glasses θα σηματοδοτήσει την είσοδο της Samsung σε μια νέα κατηγορία συσκευών, με πιο στενή σχέση μεταξύ smartphone, wearables και εμπειριών XR.



Προκρατήσεις, προσφορές και διαθεσιμότητα

Για τους χρήστες που θέλουν να δεσμευτούν από νωρίς, η Samsung θα ανοίξει παραδοσιακά το πρόγραμμα κρατήσεων για τις επερχόμενες συσκευές, προσφέροντας πιστωτικό κουπόνι σε όσους προχωρήσουν σε προ-παραγγελία. Η εκδήλωση της 22ης Ιουλίου αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον χάρτη των αναδιπλούμενων για τη φετινή χρονιά. Το Flash.gr θα βρίσκεται στο Λονδίνο και θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα νέα μοντέλα της Samsung.