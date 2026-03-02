Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στο ευρωπαϊκό του ταξίδι αποκλείοντας την Βικτόρια Πλζεν στη Τσεχία στη διαδικασία των πέναλτι, «τσεκάροντας» ταυτόχρονα το εισιτήριο του για την φάση των «16» του Europa League. Εκεί, οι «πράσινοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με την Ρεάλ Μπέτις, σε ένα ζευγάρι που ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του γνωρίζουν πως είναι το αουτσάιντερ αλλά θα παλέψουν μέχρι τέλους.

Η πρόκριση όμως δημιούργησε ένα πρόβλημα σχετικά με την έδρα διεξαγωγής του πρώτου αγώνα. Αρχικά φαινόταν πως λόγω των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός θα υποδεχόταν τους Ισπανούς στη Λεωφόρο. Έπειτα όμως από συζητήσεις με την διοίκηση του ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» επιβεβαίωσε πως η αναμέτρηση θα γίνει κανονικά στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας.

Τα εισιτήρια της μεγάλης αναμέτρησης αναμένεται να κυκλοφορήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ όπως και στα πρόσφατα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει περίπου 32.000 θεατές, μιας και τα έργα συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

