Επίσημο: Τέλος από την Βαλένθια ο Κορόνα - Ανοίγει ο δρόμος για Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Ανχέλ Κορόνα, ο οποίος έχει εδώ και καιρό συμφωνήσει για να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό. Ο Κορόνα τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και σε συζητήσεις που έχουν γίνει με τον Φράνκο Μπαλντίνι του έχει γίνει γνωστό ότι θα έχει διακριτούς ρόλους με τον νέο αθλητικό διευθυντή του «τριφυλλιού», Στέφανο Κοτσόλη.

Αυτή είναι ακόμα μια διορθωτική κίνηση από το «τριφύλλι» που προσπαθεί να διορθώσει και το διοικητικό της κομμάτι, πέρα από το αγωνιστικό, με στόχο την επιστροφή στην διεκδίκηση και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο 44χρονος Ισπανός που ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής στις ακαδημίες της Ρεαλ Μαδρίτης, και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Αλμερία, ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ομάδα που κρέμασε τα παπούτσια του, θητεύοντας εκεί από το 2017 έως το 2019. Από το 2020 μέχρι και σήμερα (14/11) συνεργαζόταν με τη Βαλένθια, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη στρατηγική του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Σύλλογος θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».