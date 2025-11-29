Επίσημο: Τέλος οριστικά ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν

Η Παρτιζάν περνούσε κρίση, με το φταίξιμο να πέφτει κατά κύριο λόγο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρόλο που ο κόσμος έκανε τα πάντα για να πείσει τον πολύπειρο προπονητή να συνεχίσει στους Σέρβους, ο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε γνώμη.

Η απόφαση του «Ζότς» ήταν οριστική, καθώς αρνήθηκε την προσφορά της διοίκησης να διατηρήσει στη θέση του στους «ασπρόμαυρους» και πλέον οι δυο πλευρές θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως τα μέλη της διοίκησης με πρωτεργάτη τον πρόεδρο του οργανισμού, τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, από την έκτακτη και κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα, έκαναν τα πάντα για να μείνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη θέση του, χωρίς να καταφέρουν να τον μεταπείσουν. Ο Ομπράντοβιτς είχε πάρει την απόφασή του να φύγει από την ομάδα της καρδιάς του στην πατρίδα του.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε την πρόταση να συνεχίσει στην Παρτίζαν. – Συνεδρίαση του Δ.Σ. και συνέντευξη Τύπου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας Ο μέχρι πρότινος προπονητής των "ασπρόμαυρων" παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, καθώς δεν θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με τους υπάρχοντες παίκτες.

Επιπλέον, επεσήμανε τον αντίκτυπο που έχει η καθημερινή δουλειά σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Παρτίζαν είχε τις τελευταίες δύο ημέρες μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο ως πρώτου προπονητή της ομάδας.

Στον Ομπράντοβιτς εκφράστηκε πλήρης και κατηγορηματική στήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ομάδα να ξεπεράσει την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του προέδρου Όστογια Μιχαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη, ο Ομπράντοβιτς παρέμεινε ανυποχώρητος: δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεχίζει με το υπάρχον ρόστερ και θεωρεί ότι η ένταση της καθημερινής εργασίας σε αυτό το επίπεδο επηρεάζει την υγεία του.

Για τους λόγους αυτούς δεν θα αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή. Η συνάντηση μεταξύ του Ομπράντοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα της ομάδας και τις πιθανές λύσεις. Παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αλλαγών στο ρόστερ, ο Ομπράντοβιτς, ευχαριστώντας όλους για τη στήριξή τους, δεν άλλαξε στάση.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν – αλλά και για το παγκόσμιο μπάσκετ – είναι τεράστια, και το κενό που αφήνει δύσκολα θα καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν θα είναι πάντα ανοιχτές για εκείνον, και ο σύλλογος θα αποτελεί για πάντα το σπίτι του. Μετά τις εξελίξεις αυτές, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα συζητηθεί ο διορισμός νέου αθλητικού διευθυντή και η στρατηγική του συλλόγου στον αθλητικό τομέα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου. Η ακριβής ώρα και ο τόπος της συνέντευξης Τύπου θα ανακοινωθούν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ προσεχώς».