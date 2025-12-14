Επίσκεψη Μητσοτάκη σε μπλόκο της τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας - Έκανε αλκοτέστ, δείτε το βίντεο

Επίσκεψη σε μπλόκο της τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε αργά το βράδυ του Σαββάτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τους ελέγχους αλκοτέστ σε οδηγούς.

Ο πρωθυπουργός συνοδευμένος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συνομίλησε με τα στελέχη της αστυνομίας που βρίσκονταν στο μπλόκο, ενημερώθηκε για τους ελέγχους και τους ευχαρίστησε για το έργο τους.

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μπλόκο για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας pic.twitter.com/fmIuuWUyRW — Flash.gr (@flashgrofficial) December 13, 2025

Οι ένστολοι επεσήμαναν από την πλευρά τους, ότι οι ειδικές ομάδες ελέγχου έχουν ενισχυθεί με προσωπικό από τα τέλη Οκτωβρίου κατά 100 άτομα και πλέον οι έλεγχοι γίνονται όχι μόνο για τη χρήση αλκοόλ αλλά και άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως η υπερβολική ταχύτητα και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τα τελευταία της ΕΛΑΣ τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.