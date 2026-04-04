Επίσκεψη Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη - Συναντήσεις με Ερντογάν και Βαρθολομαίο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο για να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη έρχεται μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να στοχοποιήσει τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ο οποίος προμηθεύει επίσης αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.



«Έφτασα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις. Έχουν προετοιμαστεί ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης, ώστε να διασφαλίσουμε την πραγματική προστασία της ζωής των ανθρώπων, να προωθήσουμε τη σταθερότητα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια».



Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής προεδρίας με ανάρτηση του ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα έρθει στην Τουρκία, λέγοντας: «Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας στις 4 Απριλίου 2026. Οι συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα της διμερούς μας ατζέντας με την Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας και μια διαρκή λύση, ιδίως στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδεχομένως θα έχει συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.