Επιστήμονες δημιούργησαν φυτική ίνα που «μιλά» στο έντερο και περιορίζει την όρεξη

Η αύξηση του βάρους σπάνια συμβαίνει ξαφνικά. Τις περισσότερες φορές ξεκινά αθόρυβα, με μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις θερμίδες που καταναλώνουμε και σε εκείνες που χρειάζεται το σώμα μας καθημερινά. Μερικές επιπλέον θερμίδες την ημέρα μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, όμως όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για μήνες και χρόνια, μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο θέλουν να παρέμβουν επιστήμονες από τη Βρετανία, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα νέο συστατικό τροφίμων που έχει σχεδιαστεί όχι για να βοηθά κάποιον να χάσει βάρος αφού έχει ήδη αυξηθεί, αλλά για να περιορίζει αυτή τη σταδιακή συσσώρευση κιλών πριν γίνει πρόβλημα.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το συστατικό ονομάζεται inulin propionate ester (IPE) και δημιουργήθηκε από ερευνητές του Imperial College London και του University of Glasgow. Πρόκειται για μια ειδικά τροποποιημένη μορφή φυτικής ίνας, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει έναν φυσικό μηχανισμό του οργανισμού: τα σήματα που στέλνει το έντερο στον εγκέφαλο όταν έχουμε καταναλώσει αρκετή τροφή.

Η ουσία αυτή πρόσφατα προστέθηκε στον κατάλογο των εγκεκριμένων νέων τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι, μετά από αξιολόγηση της ασφάλειάς της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το έντερο ως «ρυθμιστής» της όρεξης

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι φυτικές ίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του βάρους. Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα πληρότητας και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν τις ποσότητες φυτικών ινών που χρειάζεται ο οργανισμός.

Η πρόκληση για τους ερευνητές δεν ήταν απλώς να προσθέσουν περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή, αλλά να δημιουργήσουν ένα συστατικό που θα μπορούσε να μεταφέρει πιο αποτελεσματικά το σωστό μήνυμα στο σωστό σημείο του πεπτικού συστήματος.

Το IPE βασίζεται σε έναν συνδυασμό δύο φυσικών ουσιών. Η μία είναι η ινουλίνη, μια φυτική ίνα που υπάρχει φυσικά σε τρόφιμα όπως τα κρεμμύδια. Η δεύτερη είναι το προπιονικό, ένα λιπαρό οξύ μικρής αλυσίδας που παράγεται φυσιολογικά όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις φυτικές ίνες.

Κατά τη διαδικασία αυτή, το προπιονικό ενεργοποιεί συγκεκριμένους μηχανισμούς στο έντερο, οι οποίοι βοηθούν στην παραγωγή ορμονών που ενημερώνουν τον εγκέφαλο ότι το σώμα έχει λάβει αρκετή τροφή. Με απλά λόγια, ενισχύει το φυσικό αίσθημα κορεσμού.

Το νέο συστατικό σχεδιάστηκε ώστε να μεταφέρει μεγαλύτερη ποσότητα προπιονικού απευθείας στο παχύ έντερο, εκεί όπου μπορεί να δράσει πιο αποτελεσματικά.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, η καθημερινή λήψη περίπου 10 γραμμαρίων του συστατικού φάνηκε ότι μπορούσε να επηρεάσει τα σήματα που σχετίζονται με την όρεξη και να βοηθήσει στον περιορισμό της αύξησης βάρους.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι ορισμένες μεγαλύτερες σε διάρκεια μελέτες έδειξαν πιθανές επιπλέον επιδράσεις, όπως καλύτερη διατήρηση της μυϊκής μάζας, βελτίωση σε δείκτες που σχετίζονται με το λίπος στο ήπαρ και επιδράσεις στον μεταβολισμό. Ωστόσο, αυτά τα πιθανά οφέλη χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Σημαντικό είναι ότι το IPE δεν παρουσιάζεται ως «μαγική λύση» για την παχυσαρκία. Οι δημιουργοί του τονίζουν ότι ο στόχος του είναι διαφορετικός από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την απώλεια βάρους. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει προληπτικά, μειώνοντας τη μικρή αλλά συνεχή περίσσεια θερμίδων που με τα χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κιλών.

Από την έρευνα στην καθημερινή διατροφή

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ενσωμάτωση του συστατικού σε καθημερινά προϊόντα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι θα μπορούσε στο μέλλον να προστεθεί σε τρόφιμα όπως δημητριακά, smoothies, διατροφικά ροφήματα ή ψωμί, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα.

Η σημασία μιας τέτοιας προσέγγισης βρίσκεται κυρίως στην πρόληψη. Η παχυσαρκία αποτελεί συχνά αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας και όχι ενός μεμονωμένου παράγοντα. Ένα συστατικό που βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει καλύτερα την όρεξη μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο, μαζί με τη σωστή διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα, για τον περιορισμό της αύξησης βάρους πριν αυτή εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα υγείας.