Επιστήμονες βρήκαν πώς να σταματήσουν ιούς πριν μας μολύνουν - Πιο κοντά η καθολική προστασία

Μια μικρή πρωτεΐνη (πεπτίδιο) που παράγει φυσικά ο ανθρώπινος οργανισμός, η δερμσιδίνη, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα ενάντια στη γρίπη, ακόμα και πριν ο ιός προλάβει να μολύνει τα κύτταρα. Ερευνητές της Fisabio Foundation, σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα όπως το CIBERESP, το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και το CIB-CSIC, ανακάλυψαν ότι η δερμσιδίνη δεν περιορίζεται στη γνωστή της αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση, αλλά διαθέτει και ισχυρή αντιιική ικανότητα. Συγκεκριμένα, το πεπτίδιο αυτό φαίνεται να εμποδίζει τον ιό της γρίπης να εισέλθει στα κύτταρα, με έναν τρόπο που δεν είχε μελετηθεί έως τώρα.

Πώς δρα η δερμσιδίνη: Το φυσικό αντιιικό όπλο του οργανισμού

Η δερμσιδίνη δρα δεσμεύοντας την αιμοσυγκολλητίνη (hemagglutinin), μια πρωτεΐνη του ιού που είναι απαραίτητη για τη συγχώνευση με την κυτταρική μεμβράνη. Μέσω αυτής της δέσμευσης αλλάζει η δομή της πρωτεΐνης, εμποδίζοντας τον ιό να εισέλθει στο κύτταρο και να ξεκινήσει τη λοίμωξη. Το εύρημα αυτό, που επιβεβαιώθηκε με πειράματα τόσο σε κυτταρικά μοντέλα όσο και σε ζωντανά δείγματα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη αντιικών θεραπειών, που δεν βασίζονται στη νευραμινιδάση, όπως τα περισσότερα υπάρχοντα φάρμακα, στα οποία παρατηρείται ανθεκτικότητα των ιών.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα άτομα που παραμένουν χωρίς συμπτώματα γρίπης έχουν συνήθως υψηλότερα βασικά επίπεδα δερμσιδίνης. Επιπλέον, η συγκέντρωσή της αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας αναπνευστικής λοίμωξης, υποδηλώνοντας ότι αποτελεί φυσικό μηχανισμό πρώτης γραμμής άμυνας του οργανισμού. Η εν λόγω ουσία εντοπίζεται σε διάφορα υγρά στις πύλες εισόδου για τους ιούς, όπως στον ιδρώτα, το σάλιο, τη μύτη και τα δάκρυα, ενισχύοντας την ιδέα ότι συμμετέχει ενεργά στην έμφυτη ανοσία και προστατεύει από λοιμώξεις πριν αυτές ξεκινήσουν.

Στόχευση σε σταθερές πρωτεΐνες της γρίπης

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της δερμσιδίνης είναι ότι στοχεύει περιοχές της αιμοσυγκολλητίνης που παραμένουν πολύ σταθερές μεταξύ διαφορετικών υποτύπων του ιού. Αυτό σημαίνει ότι οι θεραπείες που θα βασίζονται σε αυτήν θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές έναντι πολλών παραλλαγών της γρίπης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ίδια αρχή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους αναπνευστικούς ιούς, όπως στον ιό της ιλαράς ή σε κορονοϊούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, προσφέροντας προοπτικές για φάρμακα ευρέος φάσματος.

Επιπλέον, η δερμσιδίνη φαίνεται να επηρεάζει και την ενεργειακή χρήση των κυττάρων. Σε προηγούμενες μελέτες, η λειτουργία των κυττάρων που είχαν υψηλά επίπεδα του πεπτιδίου βελτιωνόταν όταν ενισχύονταν οι μεταβολικές τους διαδικασίες, υποδεικνύοντας ότι η δερμσιδίνη μπορεί να υποστηρίζει τη συνολική κυτταρική αντοχή ενάντια στη μόλυνση. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που όχι μόνο μπλοκάρουν άμεσα τους ιούς, αλλά και ενισχύουν την αντίσταση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της λοίμωξης.

Προοπτικές για νέες θεραπείες με ευρύ φάσμα δράσης

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ανακάλυψη αυτή παρέχει σημαντικές δυνατότητες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αναπνευστικών ιών. Η χρήση της δερμσιδίνης ως βάσης για νέα φάρμακα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές και ευρέως εφαρμόσιμες αγωγές, οι οποίες θα βασίζονται σε φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου σώματος. Παράλληλα, η αξιοποίηση των φυσικών αμυντικών συστημάτων ανοίγει δρόμους για την αντιμετώπιση λοιμώξεων χωρίς να προκύπτει γρήγορη ανθεκτικότητα των ιών, ένα σημαντικό πρόβλημα στα υπάρχοντα αντιιικά σκευάσματα.

Η ανακάλυψη της δερμσιδίνης δείχνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς που μπορούν να μπλοκάρουν τη γρίπη πριν καν αυτή ξεκινήσει, αποτελώντας ένα νέο εργαλείο στην καταπολέμηση των αναπνευστικών λοιμώξεων και ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες προσεγγίσεις στην αντιιική θεραπευτική.