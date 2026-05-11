Επιστήμονες βρήκαν φυσική ουσία που επηρεάζει το άγχος και τη λειτουργία του εγκεφάλου

Το άγχος έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως. Για πολλούς ανθρώπους δεν πρόκειται απλώς για «υπερβολική ανησυχία», αλλά για μια καθημερινή κατάσταση που επηρεάζει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, τις σχέσεις και τη λειτουργικότητα. Παρότι υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες, όπως ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, αρκετοί ασθενείς είτε δεν λαμβάνουν βοήθεια είτε συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα παρά τη θεραπεία.

Μια νέα μελέτη από το UC Davis Health έρχεται τώρα να προσθέσει ένα νέο κομμάτι στο παζλ, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι με αγχώδεις διαταραχές φαίνεται να έχουν χαμηλότερα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο. Η χολίνη είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που συμμετέχει σε πολλές σημαντικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Psychiatry και βασίστηκε σε μετα-ανάλυση 25 διαφορετικών συνόλων δεδομένων από 24 προηγούμενες μελέτες. Συνολικά εξετάστηκαν 370 άτομα με αγχώδεις διαταραχές και 342 άτομα χωρίς άγχος.

Η χημική αλλαγή στον εγκέφαλο που βρέθηκε σε ανθρώπους με άγχος

Το πιο σταθερό εύρημα ήταν ότι τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές είχαν κατά μέσο όρο 8% χαμηλότερα επίπεδα ενώσεων χολίνης στον εγκέφαλο. Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα εμφανής στον προμετωπιαίο φλοιό, μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο των συναισθημάτων, τη συμπεριφορά και την αξιολόγηση κινδύνων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μετα-ανάλυση που εντοπίζει ένα τόσο συνεπές χημικό «μοτίβο» στον εγκέφαλο ανθρώπων με άγχος. Όπως δήλωσε ο ψυχίατρος και συν-συγγραφέας της μελέτης Jason Smucny, τα ευρήματα ανοίγουν τη συζήτηση για το αν διατροφικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν μελλοντικά να βοηθήσουν ορισμένους ασθενείς.

Γιατί η χολίνη θεωρείται σημαντική για μνήμη και συναισθηματική ισορροπία

Η χολίνη θεωρείται απαραίτητη για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Συμβάλλει στη δημιουργία των κυτταρικών μεμβρανών και συμμετέχει στην παραγωγή της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη μνήμη, τη μάθηση και την προσοχή. Παίζει επίσης ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης και στη λειτουργία των μυών.

Το σώμα μπορεί να παράγει μικρές ποσότητες χολίνης, όμως το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να προέρχεται από τη διατροφή. Καλές πηγές θεωρούνται τα αυγά, ο σολομός, το κρέας, τα πουλερικά, τα προϊόντα σόγιας και ορισμένα σταυρανθή λαχανικά όπως το μπρόκολο και το κουνουπίδι.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται σταθερή παροχή χολίνης για να λειτουργεί σωστά. Όταν όμως το άγχος κρατά τον οργανισμό σε κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης, ενδέχεται να αυξάνεται η ανάγκη για ενώσεις που σχετίζονται με τη χολίνη πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να τις αναπληρώσει το σώμα.

Η μελέτη εξηγεί επίσης ότι οι αγχώδεις διαταραχές συνδέονται με διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στην αμυγδαλή και τον προμετωπιαίο φλοιό. Η αμυγδαλή λειτουργεί σαν «σύστημα συναγερμού» που ανιχνεύει απειλές, ενώ ο προμετωπιαίος φλοιός βοηθά να αξιολογούμε αν ένας κίνδυνος είναι πραγματικός και να ελέγχουμε τις αντιδράσεις μας.

Σε άτομα με χρόνιο άγχος, αυτή η ισορροπία φαίνεται να διαταράσσεται. Καθημερινές δυσκολίες μπορεί να μοιάζουν υπερβολικά απειλητικές και το σώμα να παραμένει για μεγάλα διαστήματα σε κατάσταση «μάχης ή φυγής». Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτή η παρατεταμένη ενεργοποίηση του στρες ίσως επηρεάζει και τη χημεία του εγκεφάλου.

Η ομάδα μελέτησε και άλλες ουσίες του εγκεφάλου, όπως γλουταμινικό, GABA, κρεατίνη και N-ακετυλασπαρτικό οξύ, όμως η χολίνη ήταν το πιο σταθερό εύρημα σε όλες σχεδόν τις μελέτες. Βρέθηκαν επίσης ενδείξεις ότι ορισμένοι ασθενείς είχαν χαμηλότερα επίπεδα ουσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία των νευρώνων, αλλά αυτά τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο ξεκάθαρα.

Ο επικεφαλής της μελέτης Richard Maddock δήλωσε ότι, παρότι η μείωση κατά 8% μπορεί να ακούγεται μικρή, στον εγκέφαλο θεωρείται σημαντική διαφορά. Ο ίδιος είχε παρατηρήσει χαμηλά επίπεδα χολίνης και σε παλαιότερες έρευνες για τη διαταραχή πανικού, όμως η συνέπεια των νέων δεδομένων τον εξέπληξε.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως η έλλειψη χολίνης προκαλεί άγχος. Επίσης, η μελέτη δεν δείχνει ότι τα συμπληρώματα χολίνης μπορούν να θεραπεύσουν αγχώδεις διαταραχές.

Τι σημαίνουν τα νέα ευρήματα και γιατί οι επιστήμονες ζητούν προσοχή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η λήψη μεγάλων ποσοτήτων συμπληρωμάτων χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να έχει κινδύνους. Το άγχος είναι μια πολύπλοκη ψυχική διαταραχή που επηρεάζεται από γενετικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Ωστόσο, η νέα έρευνα ενισχύει την ιδέα ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία. Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι άτομα με χαμηλή πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών ίσως είναι πιο ευάλωτα σε ορισμένες αλλαγές της εγκεφαλικής χημείας.