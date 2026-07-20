Επιστημονική ανατροπή: Εμβόλιο μπορεί να αναχαιτίσει τον καρκίνο του παγκρέατος

Για δεκαετίες ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρούνταν ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους της ιατρικής. Η επιθετική του φύση, η καθυστερημένη διάγνωση και οι περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές έχουν οδηγήσει σε χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.

Τώρα, όμως, μια νέα επιστημονική προσέγγιση δημιουργεί ελπίδες ότι η νόσος μπορεί κάποτε να αναχαιτίζεται πριν καν προλάβει να εγκατασταθεί στον οργανισμό.



Ένα πρωτοποριακό εμβόλιο, σχεδιασμένο για ανθρώπους που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του παγκρέατος, έδωσε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Discovery, δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να «εκπαιδευτεί» ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται σε κύτταρα που βρίσκονται στο δρόμο προς την κακοήθεια.



Το «παράθυρο» πριν από τον καρκίνο – Η στιγμή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα



Ο καρκίνος του παγκρέατος δεν εμφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η συχνότερη μορφή του, το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (PDAC), αναπτύσσεται συνήθως μέσα από μια μακρά διαδικασία προκαρκινικών αλλαγών που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία δεκαετία.



Αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί ένα κρίσιμο «παράθυρο» παρέμβασης. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αν το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιηθεί εγκαίρως, ίσως μπορέσει να εξουδετερώσει τα κύτταρα που οδηγούνται προς τον καρκίνο, πριν δημιουργηθεί ένας επιθετικός όγκος.



«Τα άτομα υψηλού κινδύνου παρακολουθούνται σήμερα στενά μέσω απεικονιστικών εξετάσεων, όμως πολλές προκαρκινικές αλλοιώσεις είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να ανιχνευθούν», εξηγεί η Νίχα Ζάιντι, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και μία από τις επικεφαλής της μελέτης.

Ο στόχος του εμβολίου: μια επικίνδυνη μετάλλαξη που «κρύβεται» πίσω από τη νόσο



Οι ερευνητές στράφηκαν σε έναν από τους σημαντικότερους γενετικούς «οδηγούς» του καρκίνου του παγκρέατος: το μεταλλαγμένο γονίδιο KRAS.



Πάνω από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος συνδέονται με μεταλλάξεις του KRAS, οι οποίες εμφανίζονται συχνά ήδη από τα πρώτα προκαρκινικά στάδια.



Το εμβόλιο mKRAS-VAX σχεδιάστηκε ώστε να στοχεύει έξι από τις πιο συχνές μεταλλάξεις του KRAS. Ο στόχος του είναι να «διδάξει» στα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού να εντοπίζουν τα κύτταρα που φέρουν αυτές τις επικίνδυνες αλλαγές και να τα καταστρέφουν πριν εξελιχθούν σε καρκινικά.



Τα πρώτα αποτελέσματα: ισχυρή ανοσολογική μνήμη και κανένα περιστατικό καρκίνου



Στην κλινική δοκιμή Φάσης Ι συμμετείχαν 20 άτομα με αυξημένο κληρονομικό κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος, τα οποία είχαν επίσης κάποια παγκρεατική ανωμαλία που είχε εντοπιστεί μέσω απεικονιστικού ελέγχου.



Οι συμμετέχοντες έλαβαν τέσσερις δόσεις του εμβολίου μέσα σε διάστημα 13 εβδομάδων και παρακολουθήθηκαν για την ασφάλεια αλλά και για την αντίδραση του ανοσοποιητικού τους συστήματος.



Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

18 από τους 20 συμμετέχοντες (90%) ανέπτυξαν ισχυρή ειδική ανοσολογική απόκριση απέναντι στις μεταλλάξεις του KRAS.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες.

Τα ειδικά Τ-κύτταρα που δημιουργήθηκαν παρέμειναν ανιχνεύσιμα έως και δύο χρόνια μετά τον εμβολιασμό.

Κατά τη διάμεση περίοδο παρακολούθησης των 16,5 μηνών, κανένας συμμετέχων δεν εμφάνισε καρκίνο του παγκρέατος.

Η παραμονή αυτής της ανοσολογικής μνήμης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη ενός καρκίνου απαιτεί προστασία που να διαρκεί στον χρόνο.



Ένα απρόσμενο εύρημα: υποχώρηση παγκρεατικών κύστεων



Αν και ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ασφάλεια του εμβολίου, οι ερευνητές παρατήρησαν και ένα ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο.



Οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν ότι:

οι παγκρεατικές κύστες εξαφανίστηκαν πλήρως σε πέντε συμμετέχοντες,

μειώθηκαν σε τρεις ακόμη,

ενώ στους υπόλοιπους παρέμειναν σταθερές.

Το εύρημα αυτό δεν αποτελεί ακόμη απόδειξη αποτελεσματικότητας, όμως ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες.



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Από τη θεραπεία στην πρόληψη: η μεγάλη αλλαγή στην αντιμετώπιση του καρκίνου



Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες αντικαρκινικές θεραπείες στοχεύουν έναν ήδη εγκατεστημένο καρκίνο. Η νέα αυτή προσέγγιση επιχειρεί κάτι διαφορετικό: να παρέμβει πριν εμφανιστεί η νόσος.



Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε δοκιμάσει παλαιότερα το εμβόλιο σε ασθενείς που είχαν ήδη χειρουργηθεί για καρκίνο του παγκρέατος και αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Όλοι οι συμμετέχοντες παρέμειναν χωρίς νόσο για τουλάχιστον πέντε χρόνια.



«Αν το ανοσοποιητικό μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ανθρώπους που έχουν ήδη καρκίνο, η λογική ήταν ότι ίσως μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα σε άτομα που βρίσκονται πριν από την ανάπτυξη της νόσου», ανέφερε η Ζάιντι.



Το επόμενο βήμα: μεγαλύτερες δοκιμές για ένα πιθανό νέο όπλο κατά του καρκίνου



Οι επιστήμονες προχωρούν ήδη σε επόμενες κλινικές δοκιμές με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, το εμβόλιο θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη πραγματική στρατηγική πρόληψης για τον καρκίνο του παγκρέατος.



Η Ελίζαμπεθ Τζάφι, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου Σίντνεϊ Κίμελ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, χαρακτηρίζει τα ευρήματα ένα σημαντικό πρώτο βήμα:



«Η πρόληψη και η έγκαιρη αναχαίτιση μπορούν να σώσουν ζωές, ιδιαίτερα σε καρκίνους όπου σήμερα δεν διαθέτουμε αποτελεσματικούς τρόπους πρώιμης ανίχνευσης».



Η επιστημονική κοινότητα παραμένει συγκρατημένη, καθώς απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να αποδειχθεί ότι το εμβόλιο μπορεί πράγματι να μειώσει την εμφάνιση καρκίνου. Ωστόσο, για πρώτη φορά ανοίγει ένας νέος δρόμος: η πιθανότητα να μην περιμένουμε τον καρκίνο να εμφανιστεί, αλλά να τον σταματάμε πριν ξεκινήσει.