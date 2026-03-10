Επιστράτευση στην Ελλάδα: Εθνικό καθήκον ή προσωπική ασφάλεια; Τι λένε οι πολίτες

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστράτευσης στην Ελλάδα. Απόψεις διίστανται: κάποιοι θεωρούν καθήκον τους να πολεμήσουν, ενώ άλλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν, θέτοντας προσωπική ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη πάνω από την εθνική συστράτευση, στο γκάλοπ που διεξήγε το Orange Press.

Η επιστράτευση στο επίκεντρο των συζητήσεων

Η πιθανότητα επιστράτευσης δεν είναι πια υποθετικό σενάριο. Στις παρέες, στα social media και στις συζητήσεις του δρόμου, οι Έλληνες αναρωτιούνται τι θα έκαναν αν κληθούν. Οι απόψεις διίστανται ανάμεσα στο εθνικό καθήκον και την προσωπική επιβίωση, ειδικά όταν η απειλή δεν φτάνει απευθείας στα σύνορα της χώρας.

Κάποιοι δηλώνουν ότι θα ακολουθούσαν «τυφλά» την εντολή επιστράτευσης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν θα πολεμούσαν για μια πατρίδα που παραγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών της.

Απόψεις πολιτών

«Ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα»

Ο Βλαδίμηρος περιγράφει την επιστράτευση ως αναπόφευκτη αλλά ανεπιθύμητη. «Όλα θα άλλαζαν. Αισθάνομαι απογοήτευση και καθήκον μαζί. Ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα», λέει, αναδεικνύοντας την αίσθηση αδυναμίας απέναντι σε γεγονότα που δεν ελέγχει.

«Το καθήκον μας καλεί»

Ο Μάνος, νεαρός φοιτητής, δηλώνει ότι θα συμμετείχε λόγω αρχής και εθνικής ευθύνης, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε διακοπή των σπουδών και αλλαγή της καθημερινότητάς του. «Εντάξει, σίγουρα θα άλλαζαν πολλά στη ζωή μου, αλλά το καθήκον μας καλεί», σημειώνει.

«Έχω ένα παιδάκι, όλα θα άλλαζαν»

Ο 46χρονος Γιώργος Κουκλάς βλέπει την επιστράτευση μέσα από το πρίσμα του γονέα. «Θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχω ένα παιδί, οπότε αλλάζουν όλα. Η ανθρωπότητα πάει από το κακό στο χειρότερο», τονίζει, εκφράζοντας τον φόβο και την αβεβαιότητα για τις εξελίξεις.

«Το δίκαιο του ισχυρού»

Ο Παναγιώτης Κατηφόρης εστιάζει στη γεωπολιτική πραγματικότητα. «Ανάλογα με τον πόλεμο. Σε περίπτωση εισβολής στην Ελλάδα θα πολεμούσα, αλλά ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Ο ισχυρός θα σε πουλήσει την άλλη μέρα», λέει, εκφράζοντας δυσπιστία στις συμμαχίες.

«Κανένας λόγος να πολεμήσω»

Ένας νέος πολίτης συνδέει την επιστράτευση με την κοινωνική δικαιοσύνη. «Δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω για μια χώρα που δεν φροντίζει τους πολίτες της», υπογραμμίζει, θέτοντας την εσωτερική λειτουργία της χώρας ως προϋπόθεση για εθνική συμμετοχή.