Επιστρέφει μετά από 13 χρόνια: Ο Ζοσέ Μορίνιο είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει και με τη βούλα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από 13χρόνια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ έφερε νέες εξελίξεις, αφού η Ρεάλ κατέβαλε τη ρήτρα των 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον έμπειρο προπονητή.

Ο 63χρονος θέλει να επαναφέρει τη «Βασίλισσα» στην κορυφή, μετά από δύο σεζόν χωρίς σημαντικές διακρίσεις.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος έχει ήδη εισηγηθεί την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τους Γιόσκο Γκβάρντιολ, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Μπερνάρντο Σίλβα να βρίσκονται ψηλά στη μεταγραφική λίστα. Παράλληλα, οι περιπτώσεις των Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ φαίνεται να προχωρούν θετικά.

Ο Μουρίνιο αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη δουλειά του στις 13 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η καλοκαιρινή προετοιμασία της Ρεάλ.