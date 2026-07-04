Επιστρέφει ο Πάνος Μιχαλόπουλος: Το μεγάλο «ναι» μετά από 19 χρόνια αποχής

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες μακριά από τη μικρή οθόνη, ο Πάνος Μιχαλόπουλος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα συμμετάσχει στη νέα ρομαντική κωμωδία του ALPHA «Ραντεβού με την Ευτυχία», σηματοδοτώντας μία από τις πιο ηχηρές επιστροφές της τηλεοπτικής σεζόν 2026-2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του θα είναι κομβικός για την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς θα επηρεάζει καθοριστικά τις ζωές των βασικών ηρώων και θα αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στις ανατροπές που θα ακολουθήσουν.

Μια νέα ρομαντική κωμωδία με δυνατό καστ

Η σειρά βασίζεται σε επιτυχημένο ιταλικό format και θα αποτελείται από 48 επεισόδια. Τη διασκευή και το σενάριο της ελληνικής εκδοχής υπογράφει ο Πάνος Αμαραντίδης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ζευγάρι που καλείται να διαχειριστεί τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τις οικογενειακές παρεμβάσεις και τις συνεχείς ανατροπές στη σχέση του.

Τους δύο βασικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Ευγενία Σαμαρά και ο Μιχάλης Σαράντης, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη η Άννα Μάσχα, ο Κωστής Μπερικόπουλος και ο Ορέστης Χαλκιάς, δημιουργώντας ένα σύνολο με έντονο κωμικό και συναισθηματικό χαρακτήρα.

Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο

Την παραγωγή υπογράφει η PrimaVisione του Διονύση Παναγιωτάκη, με τη σειρά να έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται σε 3,12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Με την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου, αλλά και ένα δυνατό πρωταγωνιστικό σχήμα, το «Ραντεβού με την Ευτυχία» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σειρές που θα ξεχωρίσουν στο πρόγραμμα του ALPHA την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.