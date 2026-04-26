Επιστρέφει στο Πακιστάν ο Αραγτσί - Νέες ελπίδες για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Ελπιδοφόρο χαρακτηρίζουν Πακιστανοί αξιωματούχοι το γεγονός της επιστροφής του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ μετά την χθεσινή ένταση που προκλήθηκε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Μετά την αναχώρησή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ το Σάββατο ο Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε στο Ομάν για συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ σήμερα, Κυριακή 26 Μαρτίου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι αρχές του Πακιστάν μιλώντας στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο τόνισαν ότι η αναμενόμενη επιστροφή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών αποτελεί μέρος μίας ευαίσθητης διπλωματικής διαδικασίας και η χθεσινή ένταση δεν αφορούσε την κατάρρευση των συνομιλιών.

Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Al Jazeera ότι τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πιθανότατα θα συναντηθεί ξανά με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού.

Αυτό θεωρείται ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Με άλλα λόγια, ελπίζουν ότι αυτό θα είναι πράγματι κάτι που μπορεί να συμβάλει και θα δώσει ώθηση στην διπλωματική διαδικασία.

Το χρονικό της έντασης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε χθες, Σάββατο 25 Απριλίου το Πακιστάν αλλά αρνήθηκε να συναντηθεί με αμερικανική αντιπροσωπεία. Με βάση διαρροές από την ιρανική πλευρά, η Τεχεράνη κατέθεσε στους μεσολαβητές τα αιτήματα, τις ενστάσεις της καθώς επίσης και σοβαρές επιφυλάξεις της στις προτάσεις της Ουάσιγκτον.

Αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν. Ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα αρχίσουν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι ακόμη δεν το έχει σκεφτεί.

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο, και είναι ενδιαφέρον ότι αμέσως, όταν το ακύρωσα, μέσα σε 10 λεπτά, πήραμε ένα νέο χαρτί που ήταν πολύ καλύτερο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πρόσφεραν πολλά αλλά όχι αρκετά», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.