«Επιστρέφουμε στη Σελήνη και αυτή τη φορά για να μείνουμε»: Η NASA αποκάλυψε το σχέδιο εγκατάστασης

Η Blue Origin εξασφάλισε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την παράδοση σεληνιακών ρόβερ και άλλου εξοπλισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών της NASA να κατασκευάσει μια βάση στον Νότιο Πόλο της Σελήνης για «διαρκή ανθρώπινη παρουσία» έως το 2030.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, ο Αμερικανικός διαστημικός οργανισμός ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στην εταιρεία του Τζεφ Μπέζος τουλάχιστον 188 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά των πρώτων σεληνιακών οχημάτων εδάφους στη Σελήνη. Παράλληλα, ανέθεσε συμβάσεις σε δύο ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες για την ανάπτυξη αυτών των οχημάτων: 219 εκατομμύρια δολάρια στην Astrolab με έδρα την Καλιφόρνια και 220 εκατομμύρια δολάρια στην Lunar Outpost με έδρα το Κολοράντο.

Το μεγάλο στοίχημα της NASA

Οι επικεφαλής της NASA παρουσίασαν αναλυτικά τα σχέδιά τους για τη σεληνιακή βάση περίπου έξι εβδομάδες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής Artemis II. Ως επόμενο βήμα, η NASA ελπίζει να πραγματοποιήσει μια επανδρωμένη προσελήνωση το 2028 και στη συνέχεια να εκτελεί αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης σε ετήσια βάση.

Από την πλευρά της, η Blue Horizon έχει ήδη προγραμματίσει να παραδώσει ωφέλιμα φορτία της NASA στη Σελήνη αυτό το φθινόπωρο, στο πλαίσιο μιας εκ των τριών φάσεων του μεγαλεπήβολου προγράμματος «Moon Base». Στόχος είναι οι ρομποτικές αποστολές να εξερευνήσουν τον Νότιο Πόλο της Σελήνης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

«Με τη Σεληνιακή Βάση, οι αστροναύτες του Artemis θα παραμένουν περισσότερο, θα εξερευνούν μακρύτερα και θα πραγματοποιούν επιστημονικές αποστολές που θα προωθούν την ίδια την εξερεύνηση», δήλωσε η Λόρι Γκλέειζ, αναπληρώτρια διευθύντρια Αποστολών Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης της NASA.

«Χτίζουμε το πρώτο φυλάκιο της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη», πρόσθεσε. «Με το Artemis φεύγουμε. Με τη Σεληνιακή Βάση, όμως, θα μείνουμε».

Η NASA παρουσίασε το μεγαλεπήβολο σχέδιο «Moon Base III» για επιστροφή στη Σελήνη / Reuters

Μέχρι το 2029, η NASA σχεδιάζει να έχει δημιουργήσει περισσότερες υποδομές στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου ηλιακής ενέργειας. Έως το 2032, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του προγράμματος «Moon Base», η υπηρεσία στοχεύει στην κατασκευή ημιμόνιμων εγκαταστάσεων όπου οι αστροναύτες θα μπορούν να διεξάγουν πειράματα και να παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

«Όμορφος αλλά εχθρικός ο Νότιος Πόλος της Σελήνης»

Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η βάση, δέχεται περισσότερο ηλιακό φως σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Σελήνης, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αφιλόξενο περιβάλλον για την ανάπτυξη ανθρώπινης παρουσίας. «Τόσο όμορφο όσο και εχθρικό», όπως το χαρακτήρισε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

Στις περιοχές που φωτίζονται από τον ήλιο, η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να ξεπεράσει τους 120 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις σκοτεινές περιοχές μπορεί να πέσει κάτω από τους -130 βαθμούς Κελσίου. Σε κρατήρες που βρίσκονται μόνιμα στη σκιά, ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν δεχθεί ηλιακό φως εδώ και εκατομμύρια χρόνια, οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους -240 βαθμούς Κελσίου, πρόσθεσε ο Άιζακμαν.

«Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα για να μετριάσει αυτά τα ακραία φαινόμενα, ούτε προστασία από την ακτινοβολία και τα ηλιακά σωματίδια. Επιπλέον, η επιφάνεια είναι εκτεθειμένη σε προσκρούσεις μετεωριτών, συμπεριλαμβανομένων των φωτεινών εκλάμψεων που παρατήρησε το πλήρωμα του Artemis II από την τροχιά», δήλωσε περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα Moon Base.

Πρώτος σταθμός η Σελήνη πριν τη μετάβαση στον Άρη

Παρά τις δυσκολίες, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η δημιουργία βάσης στη Σελήνη αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη. Από σήμερα έως το 2029, βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι να διασφαλιστεί ότι ακόμη και η προσέγγιση στην επιφάνεια της Σελήνης θα αποτελεί «μια επιχείρηση υψηλής αξιοπιστίας», δήλωσε ο Κάρλος Γαρσία Γκαλάν, στέλεχος του προγράμματος Moon Base.

«Η μόνιμη παρουσία δεν αφορά μόνο τις ίδιες τις εγκαταστάσεις αλλά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού που πρέπει να δημιουργηθεί ώστε να καταστεί αυτό εφικτό», συμπλήρωσε.

Η NASA ανακοίνωσε επίσης ότι ανέθεσε στην Firefly Aerospace συμβόλαιο ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του διαστημικού σκάφους που θα μεταφέρει σεληνιακά drones στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028. Τα drones, τα οποία αναπτύσσονται από το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, θα εξερευνήσουν την επιφάνεια της Σελήνης αναζητώντας πιθανές τοποθεσίες προσελήνωσης για μελλοντικές αποστολές Artemis.

Η αποστολή Artemis II δεν θεωρείται σημαντική μόνο για τα επιστημονικά της επιτεύγματα, αλλά και για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την εξερεύνηση της Σελήνης, δήλωσαν αξιωματούχοι της NASA.

«Αυτή η περιέργεια είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να εμπνέει η NASA. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι κοιτούν ξανά προς τα πάνω, πιστεύουν ξανά σε μεγάλα επιτεύγματα και παρακολουθούν καθώς η Αμερική επιστρέφει στη Σελήνη και αυτή τη φορά για να μείνει», δήλωσε ο Άιζακμαν.