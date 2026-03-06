Επιστρέφουν οι Έλληνες από τη Μέση Ανατολή - ΥΠΕΞ: 315 πολίτες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να έρθουν με δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη Sky Express στις 15:30 και η επόμενη από την Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

ΥΠΕΞ: 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους. Συγκεκριμένα:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

«Φύγαμε λίγες ώρες πριν τους πυραύλους»

Με λόγια που προκαλούν ανατριχίλα μιλούν για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν.

Όπως τόνισαν, η μεγαλύτερη αγωνία προκλήθηκε όταν η αρχική πτήση μέσω Άμπου Ντάμπι ακυρώθηκε, ωστόσο οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν άμεσα.

Από την πρώτη ημέρα άφιξής τους στο Ομάν, ο Πρέσβης και η Πρόξενος δημιούργησαν ομάδα επικοινωνίας στο WhatsApp για την πλήρη καταγραφή των Ελλήνων πολιτών. Η επιστροφή τους ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά στο «παρά πέντε», καθώς οι πρώτοι πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή του Άμπου Ντάμπι λίγες ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Το C-130 επέστρεψε με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι Στις 19:27 της Πέμπτης (5/3) προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, εκ των οποίων και 13 συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.

Στο σημείο άφιξής τους περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εξαιτίας της κρισιμότητας των συνθηκών, οι αποστολές εκτελούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ενώ ο προγραμματισμός των επόμενων πτήσεων δεν θα ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και διαβεβαιώνει ότι όλες οι ελληνικές δυνάμεις που επιχειρούν ή βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό παραμένουν ασφαλείς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης στους Έλληνες πολίτες.

Στον σύνδεσμο mfa.gr έχουν αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.