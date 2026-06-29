Επιστροφές από το παρελθόν έχουν 4 ζώδια σήμερα 29/6

Η τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές μεταβολές του μήνα. Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Καρκίνου, μία εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε, λαμβάνουμε αποφάσεις και διαχειριζόμαστε υποθέσεις που συνδέονται με το παρελθόν.

Στην αστρολογία, οι περίοδοι ανάδρομου Ερμή δεν θεωρούνται αρνητικές. Αντίθετα, αποτελούν φάσεις επανεξέτασης, αναθεώρησης και επαναπροσδιορισμού. Όταν μάλιστα ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Καρκίνου, η προσοχή στρέφεται κυρίως σε οικογενειακές υποθέσεις, προσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές εκκρεμότητες, παλιές αποφάσεις και ζητήματα που συνδέονται με το αίσθημα ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η Σελήνη κινείται στον Αιγόκερω και προετοιμάζει το έδαφος για την αυριανή Πανσέληνο, ενισχύοντας την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά όσα μέχρι τώρα αποφεύγαμε να δούμε. Καταστάσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα ζητούν τώρα απαντήσεις, ενώ πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου είναι πιθανό να υπάρξουν επιστροφές ανθρώπων, επανασυνδέσεις, επαναδιαπραγματεύσεις συμφωνιών, καθυστερήσεις σε διαδικαστικά θέματα αλλά και η ανάγκη να ξαναδούμε αποφάσεις που θεωρούσαμε οριστικές. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συχνά αναβιώνουν παλιές σκέψεις, αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι είναι τα τέσσερα ζώδια πρωταγωνιστές των εξελίξεων της ημέρας!

Διάβασε αναλυτικά το ημερήσιο ωροσκόπιο σου για σήμερα Δευτέρα!

Κριός – Ποιος χτυπά ξανά την πόρτα;

Η σημερινή Δευτέρα ενεργοποιεί έντονα για εσένα ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικών αποφάσεων φίλε μου Κριέ. Ο Ερμής στον Καρκίνο ξεκινά το «ανάδρομο ταξίδι του» σε έναν τομέα του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με τις ρίζες, το παρελθόν και τις συναισθηματικές σου βάσεις. Δεν αποκλείεται να επανέλθει μία οικογενειακή συζήτηση που είχε μείνει στη μέση ή να βρεθείς να σκέφτεσαι ξανά μία απόφαση που πήρες πριν από μήνες. Το διάστημα αυτό θα είσαι αρκετά πιο νοσταλγικός αλλά και λίγο πιο παρεξηγιάρης με τα οικεία σου πρόσωπα! Η Σελήνη στον Αιγόκερω στρέφει παράλληλα την προσοχή σου σε επαγγελματικά ζητήματα που χρειάζονται οργάνωση και υπευθυνότηταAstroTip: Δεν χρειάζεται να ανοίξεις όλες τις πόρτες του παρελθόντος. Καλό είναι όμως να δεις ποιος χτυπά.

Ταύρος – Ένα μήνυμα έχει περισσότερη σημασία απ' όση νομίζεις

Για σήμερα φίλε μου Ταύρε, ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, των μετακινήσεων και των επαφών σου. Μην εκπλαγείς αν λάβεις μήνυμα από άτομο που βρισκόσουν σε απόσταση ή αν βρεθείς να συζητάς ξανά ένα θέμα που θεωρούσες ότι είχε λήξει. Αστρολογικά, αυτή η περίοδος είναι εξαιρετική για επανεξέταση συμφωνιών, σχεδίων και ιδεών που αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία. Η Σελήνη στον Αιγόκερω λειτουργεί υποστηρικτικά και σε βοηθά να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα των γεγονότων. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι οι βιαστικές δεσμεύσεις ή οι υποσχέσεις που δίνονται εύκολα.

AstroTip: Πριν πατήσεις «αποστολή», διάβασε το μήνυμα άλλη μία φορά. Ο ανάδρομος Ερμής παρασύρει σε λάθη!

Δίδυμοι – Ώρα για οικονομικό ξεκαθάρισμα

Ο κυβερνήτης σου Ερμής γυρίζει φαινομενικά ανάδρομος σήμερα και το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε οικονομικά ζητήματα, αξίες και προσωπικές προτεραιότητες φίλε μου Δίδυμε. Τι πραγματικά αξίζει να κρατήσεις και πού ξοδεύεις χρόνο, χρήμα ή ενέργεια χωρίς ουσιαστικό όφελος; Αυτά είναι τα ερωτήματα που ανοίγουν τώρα. Η περίοδος είναι ιδανική για αναθεώρηση οικονομικών σχεδίων, επανεξέταση συνεργασιών αλλά και για να δεις με πιο καθαρή ματιά τι σου προσφέρει ασφάλεια. Η Σελήνη στον Αιγόκερω φέρνει στο προσκήνιο κοινά οικονομικά και υποχρεώσεις που χρειάζονται οργάνωση.

AstroTip: Αν βρεις σήμερα έναν παλιό λογαριασμό που είχες ξεχάσει, μην κατηγορήσεις το σύμπαν. Κατηγόρησε τον ανάδρομο Ερμή.

Καρκίνος – Εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής

Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο δικό σου ζώδιο και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα λειτουργήσουν σαν προσωπικό ταξίδι αναθεώρησης φίλε μου Καρκίνε. Παλιές αποφάσεις, σχέσεις, στόχοι και σκέψεις επιστρέφουν για να αξιολογηθούν εκ νέου. Δεν είναι απαραίτητα περίοδος επιστροφών ανθρώπων, είναι κυρίως περίοδος επιστροφής στον εαυτό σου. Η Σελήνη απέναντί σου, στον Αιγόκερω, φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες, ζητώντας μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Αν νιώσεις ότι η ζωή σου βάζει το ίδιο θέμα για επανάληψη, πιθανότατα έχει ακόμη κάτι να σου διδάξει.

AstroTip: Ο ανάδρομος Ερμής δεν είναι τιμωρία. Είναι η επανάληψη πριν τις τελικές εξετάσεις.

Λέων – Μυστικά, παρασκήνιο και... περίεργες συμπτώσεις

Η σημερινή ημέρα έχει πιο εσωτερικό χαρακτήρα για εσένα φίλε μου Λέοντα. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιεί έναν πιο παρασκηνιακό τομέα του ωροσκοπίου σου και φέρνει στο προσκήνιο αναμνήσεις, απωθημένα ή καταστάσεις που δεν είχαν κλείσει οριστικά. Μπορεί να θυμηθείς ξαφνικά κάτι που είχες ξεχάσει ή να λάβεις μία πληροφορία που σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα γεγονότα του παρελθόντος. Παράλληλα, η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σου. Αστρολογικά, είναι μία εξαιρετική περίοδος για εσωτερική δουλειά και όχι για βιαστικά συμπεράσματα.

AstroTip: Αν εμφανιστεί σήμερα μία «τυχαία» σύμπτωση, κράτα σημειώσεις. Ο ανάδρομος Ερμής σπάνια λειτουργεί τυχαία

Παρθένος – Κάποιοι άνθρωποι επιστρέφουν για κάποιο λόγο

Ως παιδί του Ερμή, αισθάνεσαι πιο έντονα από πολλούς τη μεταβολή που ξεκινά σήμερα φίλε μου Παρθένε. Ο Ερμής ξεκινά από σήμερα να κινείται φαινομενικά ανάδρομος στον Καρκίνο και ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των κοινωνικών επαφών και των ονείρων σου. Δεν αποκλείεται να επικοινωνήσει μαζί σου ένα πρόσωπο που είχες καιρό να δεις ή να επανέλθει στο προσκήνιο μία συνεργασία ή μία ιδέα που είχε μείνει ανεκμετάλλευτη. Αστρολογικά, οι επόμενες εβδομάδες δεν είναι κατάλληλες για βιαστικά συμπεράσματα γύρω από ανθρώπους και ομάδες. Είναι όμως ιδανικές για να αξιολογήσεις ποιοι παραμένουν σταθερά δίπλα σου και ποιοι εμφανίζονται μόνο όταν τους βολεύει.

AstroTip: Αν λάβεις σήμερα μήνυμα που ξεκινά με «θυμάσαι τότε που...;», να ξέρεις ότι ο ανάδρομος Ερμής μόλις έπιασε δουλειά.

Ζυγός – Επαγγελματικές εκκρεμότητες επιστρέφουν

Η σημερινή Δευτέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου σε επαγγελματικές υποθέσεις, στόχους και αποφάσεις που σχετίζονται με την πορεία σου φίλε μου Ζυγέ. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιεί το υψηλότερο σημείο του ηλιακού σου χάρτη και είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν στο προσκήνιο παλιές επαγγελματικές προτάσεις, συνεργασίες ή συζητήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί παράλληλα να ισορροπήσεις ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και στις οικογενειακές σου υποχρεώσεις. Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά σου είναι περισσότερο περίοδος επανεκτίμησης παρά νέων ξεκινημάτων.

AstroTip: Πριν πεις το τελικό «ναι» ή «όχι», δες αν υπάρχουν στοιχεία που είχες παραβλέψει την πρώτη φορά.

Σκορπιός – Μία παλιά ιδέα αποκτά νέα αξία

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Καρκίνο ενεργοποιεί για εσένα θέματα που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, προσωπικά σχέδια και στόχους ζωής φίλε μου Σκορπιέ. Είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει μία σκέψη, ένα όνειρο ή μία προοπτική που είχες αφήσει στην άκρη τους προηγούμενους μήνες. Αστρολογικά, η περίοδος είναι εξαιρετική για να επανεξετάσεις σχέδια που είχαν παγώσει ή να διορθώσεις στρατηγικές κινήσεις πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστικές συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα.

AstroTip: Μερικές φορές το σύμπαν δεν σου κλείνει μία πόρτα. Απλώς σου ζητά να τη δοκιμάσεις ξανά με διαφορετικό τρόπο.

Τοξότης – Ανοιχτοί λογαριασμοί του παρελθόντος επιστρέφουν για έλεγχο

Η σημερινή ημέρα έχει πιο βαθύ και εσωτερικό χαρακτήρα για εσένα φίλε μου Τοξότη. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών δεσμεύσεων, των κοινών πόρων αλλά και των συναισθηματικών εκκρεμοτήτων που δεν έχουν ακόμη κλείσει οριστικά. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις μία οικονομική συμφωνία, μία υποχρέωση ή ακόμη και μία σχέση που άφησε ανοιχτά ερωτήματα. Αστρολογικά, δεν είναι περίοδος για οικονομικά ρίσκα ή βιαστικές δεσμεύσεις, αλλά για προσεκτική αξιολόγηση δεδομένων. Και ναι... αν εμφανιστεί ξαφνικά μία παλιά εκκρεμότητα που νόμιζες ότι είχε λυθεί, δεν είναι προσωπικό. Είναι σχεδόν το αγαπημένο σπορ του ανάδρομου Ερμή.

AstroTip: Ό,τι επιστρέφει τώρα ζητά λύση, όχι απαραίτητα επανάληψη

Αιγόκερως – Σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε φάση επανεξέτασης

Η σημερινή Δευτέρα σηματοδοτεί για εσένα την έναρξη μίας περιόδου όπου οι σχέσεις και οι συνεργασίες θα βρεθούν στο επίκεντρο φίλε μου Αιγόκερε. Ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιεί τον απέναντι τομέα του ωροσκοπίου σου και είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν πρόσωπα, συζητήσεις ή συμφωνίες που είχαν μείνει στην μέση. Αστρολογικά, αυτό το διάστημα δεν προσφέρεται για βιαστικές δεσμεύσεις αλλά για ουσιαστική αξιολόγηση των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σου. Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο των εξελίξεων, όμως καλό είναι να αφήσεις λίγο χώρο και για παρατήρηση. Άλλωστε, ο ανάδρομος Ερμής έχει την τάση να αποκαλύπτει στοιχεία που δεν ήταν ορατά με την πρώτη ματιά.

AstroTip: Αν κάποιος επιστρέψει σήμερα λέγοντας «νομίζω ότι δεν ολοκληρώσαμε ποτέ εκείνη τη συζήτηση», να ξέρεις ότι τα άστρα έχουν χιούμορ.

Υδροχόος – Ώρα να διορθώσεις ό,τι χρειάζεται βελτίωση

Για σήμερα φίλε μου Υδροχόε, ο ανάδρομος Ερμής στρέφει την προσοχή σου στην εργασία, στην καθημερινότητα και στις συνήθειες που διαμορφώνουν την ποιότητα της ζωής σου. Οι επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικές για αναδιοργάνωση, επανεξέταση επαγγελματικών σχεδίων και διόρθωση σε λάθη που είχαν περάσει απαρατήρητα. Δεν αποκλείεται να επιστρέψει μία παλιά επαγγελματική πρόταση ή να χρειαστεί να ξαναδείς μία υπόθεση που θεωρούσες κλειστή. Η Σελήνη στον Αιγόκερω λειτουργεί πιο εσωτερικά, βοηθώντας σε να παρατηρήσεις τι πραγματικά σε κουράζει και τι χρειάζεται αλλαγή.

AstroTip: Ο ανάδρομος Ερμής δεν έρχεται μόνο για να μπερδέψει τα προγράμματα. Έρχεται και για να τα βελτιώσει.

Ιχθύες – Το παρελθόν χτυπά την πόρτα της καρδιάς

Η έναρξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή στον Καρκίνο επηρεάζει έναν από τους πιο ευαίσθητους και δημιουργικούς τομείς του ωροσκοπίου σου φίλε μου Ιχθύ. Θέματα που συνδέονται με τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τα παιδιά αλλά και τις προσωπικές επιθυμίες που είχες αφήσει στην άκρη επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο. Αστρολογικά, είναι πολύ πιθανό να ακούσεις νέα από ένα πρόσωπο του παρελθόντος ή να βρεθείς να σκέφτεσαι ξανά μία σχέση ή μία ιστορία που δεν έκλεισε όπως θα ήθελες. Δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να επιστρέψουν στη ζωή σου. Σημαίνει όμως ότι αξίζει να καταλάβεις γιατί επανέρχονται τώρα στη σκέψη σου. Η Σελήνη στον Αιγόκερω βοηθά να δεις πιο ώριμα και αντικειμενικά τα γεγονότα.

AstroTip: Αν ο ανάδρομος Ερμής φέρει πίσω ένα παλιό φλερτ, θυμήσου πρώτα γιατί έγινε «παλιό» και μετά αποφάσισε τι θα κάνεις.