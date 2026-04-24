Επιστροφή 2 ενοικίων για γιατρούς και εκπαιδευτικούς - Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Τη διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο αναδρομικά από το 2025 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως τις αρχές του καλοκαιριού γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα λάβουν το περυσινό δεύτερο ενοίκιο που αφορά τις μισθώσεις του 2024 ενώ τον Νοέμβριο, θα λάβουν δύο ακόμη ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αλλά σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος. Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για τη διπλή επιστροφή του ενοικίου τον Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

-Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

-Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Επισημαίνεται ότι με τα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αυξάνεται κατά 70.000 ο αριθμός των ενοικιαστών που δικαιούνται κάθε Νοέμβριο την επιστροφή ενός ενοικίου με το συνολικό αριθμό να φτάνει το 1 εκατ. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς τέκνα, αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Από τον Νοέμβριο η πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Στο μεταξύ με τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026. Σε περίπτωση πληρωμής του ενοικίου με μετρητά ο ενοικιαστής χάνει την επιστροφή και οι ιδιοκτήτες ακινήτων την αυτόματη έκπτωση 5% για δαπάνες επισκευής και συντήρησης στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια.