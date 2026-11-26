Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 932.652 πολίτες. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων χωρίς αίτηση .

Ποιοι πληρώνονται

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση ΥΠΕΘΟΟ και ΑΑΔΕ:

Ένα ενοίκιο έλαβαν ως επιστροφή 926.511 δικαιούχοι. Αφορά μισθωτές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής κατοικίας για τέκνο που σπουδάζει, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δύο ενοίκια έλαβαν ως επιστροφή 21.277 δικαιούχοι. Αφορά εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε διάστημα του 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την υπηρεσία τους.

Επιπλέον, 15.136 δικαιούχοι λαμβάνουν και τις δύο ενισχύσεις. Το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Όπως διευκρινίζεται:

για ενοικίαση κύριας και φοιτητικής κατοικίας, η επιστροφή καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και ισούται με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου του προηγούμενου έτους, μαζί με τις διαδοχικές μισθώσεις. Για την κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για κάθε φοιτητική κατοικία φτάνει επίσης έως 800 ευρώ τον χρόνο

για επιλέξιμους υπαλλήλους υπηρετούντες στην περιφέρεια , η επιστροφή καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και ισούται με τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος που πληρώθηκε μέσα στο 2025 για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Δεν ξεπερνά τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Υψηλότερα εισοδηματικά όρια

Από φέτος αυξάνονται τα όρια οικογενειακού εισοδήματος για την επιστροφή ενός ενοικίου, οπότε μπορούν να τη λάβουν περισσότεροι:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ειδικές περιπτώσεις: δικαιολογητικά έως 31/12/2026

Δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν οι μισθωτές σε δύο ομάδες περιπτώσεων.

Η πρώτη ομάδα αφορά τον εκμισθωτή:

όταν δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (Δημόσιο),

όταν την υποβάλλει χειρόγραφα (π.χ. ανήλικοι).

Η δεύτερη ομάδα αφορά μισθωτές που:

δεν θα λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας,

θα λάβουν μικρότερο ποσό από το 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2025, εφόσον το ποσό που πλήρωσαν έχει δηλωθεί στο Ε1, προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο,

δεν θα λάβουν την ενίσχυση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία. Αυτό αφορά φοιτητές που έχουν υποχρέωση φορολογικής δήλωσης και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την πληρωμή του μισθώματος) υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (myaade.gov.gr). Η διαδρομή είναι: Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.