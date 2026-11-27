Δεκάδες χιλιάδες ενοικιαστές που δεν είδαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα χρήματα από την επιστροφή του ενοικίου ή τα ποσά που πιστώθηκαν ήταν λιγότερα από αυτά που δικαιούνταν, έχουν τη δυνατότητα με επικαιροποιήσεις στοιχείων ή με υποβολή αιτήματος στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να εισπράξουν τα οφειλόμενα.

Ειδικότερα ανάλογα με τη περίπτωση οι ενοικιαστές θα πρέπει να προχωρήσουν στις ακόλουθες κινήσεις:

Δήλωση ή διόρθωση του IBAN

Για 26.884 δικαιούχους η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε είτε γιατί δεν είχαν δηλώσει στην ΑΑΔΕ το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε γιατί ο λογαριασμός που είχαν δηλώσει δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες. Οι συγκεκριμένοι για να μη χάνουν την ενίσχυση θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν το IBAN τους.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN» ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή «Στοιχεία Επικοινωνίας – IBAN». Με τη δήλωση η τη διόρθωση του ΙΒΑΝ θα λάβουν τα χρήματα στον επόμενο κύκλο πληρωμών.

Υποβολή αιτήματος στην ΑΑΔΕ

Ενοικιαστές που δεν εισέπραξαν την επιστροφή ενοικίου ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται μπορούν να υποβάλουν αίτημα στην ΑΑΔΕ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για όσους:

Δεν έλαβαν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας. Εισέπραξαν μικρότερο ποσό από το 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκια του 2025, εφόσον το ποσό που κατέβαλαν έχει δηλωθεί στο Ε1, προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο και η δικαιούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Αποκλείστηκαν από την πληρωμή λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για τη φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για φοιτητές που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι της ενίσχυσης. Μισθώνουν ακίνητα από εκμισθωτές που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως το Δημόσιο, ή υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση, όπως οι ανήλικοι. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην περιφέρεια και δεν εισέπραξαν τη διπλή επιστροφή ενοικίου λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την περιφερειακή ενότητα υπηρέτησής τους ή επειδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που μισθώνουν δεν είχε υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης.

Τα δικαιολογητικά (μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαιώσεις σπουδών, τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής των ενοικίων) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών την επιστροφή ενός ενοικίου έλαβαν 926.511 δικαιούχοι, τη διπλή επιστροφή 21.277 ενώ 15.136 έλαβαν και τις δύο ενισχύσεις.