Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πιστωθεί η οικονομική ενίσχυση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, με τα ποσά να καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την ίδια ημέρα.

Ποια τα νέα εισοδηματικά όρια

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, καθώς τα σχετικά όρια έχουν αυξηθεί, διευρύνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ειδικότερα, τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Από 20.000 ευρώ αυξάνονται σε 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Από 28.000 ευρώ αυξάνονται σε 35.000 ευρώ.

Εξαρτώμενα τέκνα: Η προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσοι υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια δεν δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι ενοικιαστές

Το ανώτατο ποσό της επιστροφής ενοικίου διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η αντίστοιχη προσαύξηση υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τη φοιτητική κατοικία, όπου η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει επίσης έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται «διπλή ενίσχυση», το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τι ισχύει με τα περιουσιακά κριτήρια

Αμετάβλητα παραμένουν τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου.

Ειδικότερα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τους άγαμους. Το όριο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.