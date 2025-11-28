Επιστροφή ενοικίου: Στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά - Τι κάνετε αν δεν λάβατε τα χρήματα

Οικονομική ανάσα για χιλιάδες ενοικιαστές, καθώς σήμερα, Παρασκευή, πραγματοποιείται η αυτόματη επιστροφή ενοικίου, ένα μέτρο που ήρθε για να μείνει.



Η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνιμα κάθε Νοέμβριο και προβλέπει την επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί στο ενοίκιο ενός μήνα για κύριες ή φοιτητικές κατοικίες, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων που διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια που έχουν κατατεθεί στο myAADE.

Ποιοι και πόσα θα λάβουν

Η ενίσχυση ξεκινά με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, με επιπλέον προσαύξηση:

+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο στην κύρια κατοικία,

έως 800 ευρώ ανά φοιτητή για φοιτητικό σπίτι.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια, για να «ξεκλειδώσει» η επιστροφή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μην υπερβαίνουν:

20.000 € οι άγαμοι,

28.000 € τα ζευγάρια ως οικογενειακό εισόδημα, +4.000 € ανά παιδί,

31.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες, +5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:

Τις 120.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,

με προσαύξηση 20.000 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις, τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία.

Ταμείο 230 εκατ. για το 2025

Σύμφωνα με κυβερνητικούς υπολογισμούς, το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 230 εκατ. ευρώ για το 2025, αγγίζοντας έναν αριθμό δικαιούχων που αναμένεται ιδιαίτερα υψηλός λόγω της στεγαστικής πίεσης των τελευταίων ετών.

Δεν πληρώθηκες; Κάνε αίτηση μέχρι 31/12

Υπάρχει, ωστόσο, κι ένα σημαντικό «ψιλά γράμματα». Όσοι πληρούν κανονικά τις προϋποθέσεις αλλά δεν δουν την ενίσχυση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό με αίτηση.

Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE, προς την αρμόδια εφορία, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, η ενίσχυση του ενοικιαστή θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης ότι τελικά εισπράχθηκε.

Το τελικό ποσό «ζυγίζει» και την οικογενειακή κατάσταση

Το ύψος της επιστροφής δεν είναι οριζόντιο, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και τον αριθμό μελών της οικογένειας, μια παράμετρος κρίσιμη, ειδικά για νοικοκυριά με παιδιά ή φοιτητές που σπουδάζουν εκτός τόπου κατοικίας.



Με την αγορά ενοικίων σε διαρκή αναβρασμό, το μέτρο αυτό δίνει μια ανάσα ρευστότητας στους μισθωτές, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί προσοχή στις προθεσμίες για όσους χρειαστεί να προσφύγουν στη διαδικασία αίτησης.