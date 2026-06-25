Eπιστροφή κειμηλίων Ελλήνων κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων - Συγκινητική τελετή στο ΥΠΕΞ

H Ιστορία επέστρεψε στα χέρια των οικογενειών: προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων παραδόθηκαν στους απογόνους τους σε συγκινητική τελετή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ογδόντα ένα χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι που ξεκίνησε μέσα στη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ένα ρολόι, ένα δαχτυλίδι, προσωπικά ενθύμια που κατασχέθηκαν από Έλληνες κρατουμένους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επέστρεψαν την Πέμπτη στις οικογένειές τους, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε η τελετή απόδοσης προσωπικών αντικειμένων τεσσάρων Ελλήνων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων, στους απογόνους τους, 81 χρόνια μετά. Η ξεχωριστή αυτή τελετή έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης», του υπουργείου Εξωτερικών και συνδιοργανώθηκε από τη γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας «Stolen Memory» των Αρχείων Arolsen, του οργανισμού που διατηρεί το μεγαλύτερο αρχείο τεκμηρίωσης των θυμάτων του ναζισμού και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εντοπισμός συγγενών πρώην κρατουμένων και η επιστροφή των προσωπικών τους αντικειμένων, τα οποία παρέμεναν για δεκαετίες στα αρχεία.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η τελετή σηματοδότησε την ολοκλήρωση μίας ιδιαίτερα σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας μαθητικών ομάδων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν συγγενείς των θυμάτων. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, έχουν πλέον εντοπιστεί οι οικογένειες όλων των Ελλήνων εγκλείστων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας, των οποίων τα προσωπικά αντικείμενα φυλάσσονταν στα Αρχεία Arolsen.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των οικογενειών διαδραμάτισαν και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έρευνας. Κατά τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο την υποστήριξη του έργου εντοπισμού των οικογενειών Ελλήνων θυμάτων του ναζισμού και την επιστροφή των προσωπικών τους αντικειμένων.

Ο Ελευθέριος Φαρασόπουλος και ο Λαόδωρος Αγαθάγγελος περιέγραψαν στον FLASH την πολύμηνη προσπάθεια που κατέβαλαν, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων αρχεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως εξήγησαν, η πρόσβαση στα αρχειακά στοιχεία υπήρξε καθοριστική για τον εντοπισμό των απογόνων και την επιστροφή των αντικειμένων στις οικογένειές τους. Οι δύο μαθητές χαρακτήρισαν τη συμμετοχή τους ως μια ξεχωριστή εμπειρία, τονίζοντας ότι θα επαναλάμβαναν με χαρά μια αντίστοιχη δράση. «Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και θα το ξανάκανα», ανέφερε ο Ελευθέριος Φαρασόπουλος, ενώ ο Λαόδωρος Αγαθάγγελος στάθηκε στη συλλογική προσπάθεια που κατέβαλαν τα σχολεία τα τελευταία χρόνια για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των κατόχων των αντικειμένων. Ερωτηθέντες για το μήνυμα που κρατούν από τη συμμετοχή τους, οι μαθητές υπογράμμισαν τη σημασία της επιμονής και της συνεργασίας. «Παρόλο που ήταν δύσκολο, το καταφέραμε. Οτιδήποτε δεν είναι αδύνατο», σημείωσαν, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τη δύναμη της προσπάθειας απέναντι στις δυσκολίες.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Για τις τέσσερις ελληνικές οικογένειες που παρέλαβαν τα αντικείμενα, η στιγμή ξεπερνούσε κατά πολύ την υλική αξία των κειμηλίων. Επρόκειτο για τα τελευταία απτά ίχνη ανθρώπων που βίωσαν τον διωγμό, την εξορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους.

«Η μητέρα μας περίμενε χρόνια νέα για τον θείο Δημήτρη. Είχε αγοράσει με χρέος ένα ραδιόφωνο για να ακούει τις ανακοινώσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κάθε φορά μας έλεγε "τώρα θα ησυχάσετε, θα ακούσουμε νέα για τον θείο". Περιμέναμε πάντα κάτι να ακούσουμε», αφηγήθηκε συγκινημένη συγγενής ενός εκ των κρατουμένων. «Τι πρέπει να κρατήσουμε για το μέλλον; Την αγάπη. Να μην γίνονται πόλεμοι», τόνισε μιλώντας στον FLASH



Τα αντικείμενα λειτούργησαν ως σιωπηλοί μάρτυρες μιας εποχής βίας και απανθρωπιάς. Κάθε χαραγή πάνω σε ένα ρολόι, κάθε φθορά πάνω σε ένα προσωπικό αντικείμενο κουβαλούσε μια ιστορία που έμεινε για δεκαετίες ανολοκλήρωτη. Η επιστροφή τους αποτέλεσε μια συμβολική πράξη αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης αλλά και μια μορφή δικαίωσης για τους απογόνους των θυμάτων.

Τελετή απόδοσης προσωπικών αντικειμένων Ελλήνων κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων.https://t.co/M8J5YBnMIr

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/chHyBjKjRt — Flash.gr (@flashgrofficial) June 25, 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για δύο από τις περιπτώσεις οι κρατούμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για τις οικογένειές τους, η παραλαβή των αντικειμένων συνιστά ίσως την πιο απτή σύνδεση με τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής θηριωδίας.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η πρωτοβουλία #StolenMemory, που ξεκίνησε το 2016, έχει ήδη οδηγήσει στην επιστροφή χιλιάδων προσωπικών αντικειμένων σε οικογένειες θυμάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πίσω από κάθε επιστροφή προηγείται πολύχρονη έρευνα, αναζήτηση στοιχείων και εντοπισμός συγγενών, συχνά μετά από δεκαετίες σιωπής και λήθης.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η τελετή στο Υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η ιστορική μνήμη δεν διατηρείται μόνο μέσα από αρχεία και βιβλία. Διατηρείται και μέσα από μικρά προσωπικά αντικείμενα που μεταφέρουν ιστορίες ανθρώπων, οικογενειών και ολόκληρων κοινοτήτων. Αντικείμενα που, παρά το πέρασμα των δεκαετιών, εξακολουθούν να αποτελούν φορείς μνήμης και συγκίνησης.