Επιστροφή στη δράση για τον Θωμά Κρασώνη

Η ακύρωση του αγώνα της Ολλανδίας στην οβάλ πίστα του Venray είχε ως συνέπεια η δράση να «παγώσει» για περισσότερους από δύο μήνες. Όμως μετά τις θερινές διακοπές, ήρθε η ώρα για τους οδηγούς να ξαναφορέσουν τις αγωνιστικές φόρμες τους και να παραταχθούν στην πίστα του Most για το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του 2025.

Ο αγώνας της Τσεχίας διοργανώνεται κάθε χρόνο στο εμβληματικό Autodrom Most και είναι μια γιορτή των καλύτερων ευρωπαϊκών αγώνων. Από τα V8 του NASCAR Euro Series έως τους θεαματικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Φορτηγών της FIA, το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο έχει πολλά να προσφέρει.

Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί θα γεμίσουν τις εξέδρες στην πίστα των 4.212 μέτρων με τις 21 στροφές, για τέσσερις συναρπαστικούς αγώνες NASCAR, σε ένα τριήμερο γεμάτο έντονες συγκινήσεις.

Έπειτα από τους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν σε Ισπανία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία, ο Θωμάς Κρασώνης είναι τρίτος στη βαθμολογία της κατηγορίας PRO με 194 βαθμούς, στο -18 από τον πρωτοπόρο Vittorio Ghirelli και στο -12 από τον Gianmarco Ercolli. Στην επιμέρους κατάταξη της Juniors είναι συμπρωτοπόρος με τον Paul Jouffrau. Στην OPEN ο Κρασώνης είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 183 βαθμούς, με τον πρωτοπόρο Melvin De Groot να έχει 199. Στη βαθμολογία των ομάδων ο Κρασώνης είναι έκτος με 84 βαθμούς.

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της PRO ξεκινούν στις 3.50 μ.μ. και της OPEN στις 4.35 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 6.15 μ.μ. για την PRO και στις 7 μ.μ. για την OPEN.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με τις κατατακτήριες της PRO που θα ξεκινήσουν στις 10.45 π.μ.. Θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες της ΟΡΕΝ στις 11.35 π.μ. Ο πρώτος αγώνας της PRO θα ξεκινήσει στις 3.15 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 17 γύρους (71,57 χλμ). Ο αντίστοιχος πρώτος αγώνας της ΟΡΕΝ θα ξεκινήσει στις 6.45 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 14 γύρους (58,94 χλμ).

Τη Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 4.20 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 17 γύρους.

Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. O ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube.

