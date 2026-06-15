«Επιστροφή στην παιδικότητα»: Ο Στάρμερ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 16 ετών

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά σε μια από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις παγκοσμίως στη χρήση των social media από ανηλίκους, ανακοινώνοντας την απαγόρευση πρόσβασης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Η απόφαση, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών και την επίδραση των ψηφιακών πλατφορμών στην ανάπτυξή τους.

Ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται

Το μέτρο αναμένεται να αγγίξει τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το Snapchat, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το Facebook και το X.

Οι πρώτοι κανονισμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από την άνοιξη του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ρύθμισης του ψηφιακού χώρου.

Ένα πιο αυστηρό μοντέλο από την Αυστραλία



Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα κινηθεί πάνω στο πρότυπο της πρόσφατης αυστραλιανής νομοθεσίας, αλλά με ακόμη πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται πρόσθετοι περιορισμοί σε λειτουργίες όπως το livestreaming και η επικοινωνία με αγνώστους για χρήστες κάτω των 16 ετών, με στόχο τον περιορισμό των πιο επικίνδυνων μορφών διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.

Νυχτερινά όρια και περιορισμός του «ατελείωτου scroll»



Πέρα από την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης, η κυβέρνηση εξετάζει και πιο λεπτομερείς παρεμβάσεις στη χρήση των πλατφορμών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιθανές νυχτερινές απαγορεύσεις πρόσβασης για ανηλίκους, καθώς και μηχανισμοί που περιορίζουν το ατελείωτο scrolling, ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται ιδιαίτερα εθιστικό.

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Η αιτιολόγηση Στάρμερ: Προστασία ή υπερβολή;



«Τα social media κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα και είναι σχεδιασμένα να προκαλούν εθισμό», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός παρουσίασε το μέτρο ως αναγκαία παρέμβαση για να «δοθεί στα παιδιά η παιδική τους ηλικία πίσω».



Πολιτικό ρίσκο και κοινωνική πίεση



Η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην τεχνολογική πραγματικότητα και την αυξανόμενη ανησυχία των γονέων.

Σύμφωνα με κυβερνητική διαβούλευση, 9 στους 10 γονείς στηρίζουν την καθιέρωση ορίου ηλικίας στα 16 για τα social media, στοιχείο που ενίσχυσε την πολιτική απόφαση.



Η δυσκολία της εφαρμογής



Παρά τη σαφή πολιτική βούληση, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εφαρμογής ενός τόσο εκτεταμένου περιορισμού.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η επιβολή και ο έλεγχος της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο αποτελεί τεχνική και νομική πρόκληση, που απαιτεί συνδυασμό τεχνολογικών λύσεων και διεθνούς συνεργασίας.



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Ένα νέο μοντέλο ψηφιακής ενηλικίωσης

Η απόφαση της Βρετανίας ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλες χώρες, ανοίγοντας μια παγκόσμια συζήτηση για το πού τελειώνει η ελευθερία της πρόσβασης και πού αρχίζει η υποχρέωση προστασίας των ανηλίκων.

Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο έχει γίνει προέκταση της καθημερινής ζωής, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν τα παιδιά θα είναι online — αλλά με ποιους όρους.