Επιστροφή στους πάγκους για τον Νίκο Νιόπλια - Ποια ομάδα θα προπονεί από την ερχόμενη σεζόν

Σε μία κίνηση με ξεκάθαρο μήνυμα επιστροφής στις υψηλές βλέψεις προχώρησαν τα Χανιά, τα οποία μετά τον υποβιβασμό τους στη Γ’ Εθνική έδωσαν τα «κλειδιά» της ομάδας στον Νίκο Νιόπλια.

Οι Κρητικοί θέλουν να αφήσουν άμεσα πίσω τους τη δύσκολη φετινή σεζόν και να χτίσουν από την αρχή ένα νέο, φιλόδοξο project, με τον πολύπειρο Έλληνα τεχνικό να αποδέχεται την πρόταση της διοίκησης και να επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια.

Ο 61χρονος προπονητής είχε τελευταίο σταθμό της καριέρας του τον Λεβαδειακό το 2023, από τον οποίο αποχώρησε τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς. Στην πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες, τόσο με τον ΟΦΗ όσο και με τον Παναθηναϊκό, με κορυφαία στιγμή φυσικά την κατάκτηση του νταμπλ του 2010 με το «τριφύλλι».

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο Νίκος Νιόπλιας θα εργαστεί σε ομάδα της Γ’ Εθνικής, κάτι που δείχνει και τη διάθεση των Χανίων να επενδύσουν σε ένα πρόσωπο με εμπειρία, παραστάσεις και ισχυρό ποδοσφαιρικό όνομα.