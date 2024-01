Επιτακτική ανάγκη η νίκη για την Μπαρτσελόνα, σκοράρει η Αλμερία!

Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα από τα ματς της 19ης αγωνιστικής της La Liga από το πρόγραμμα της Πέμπτης (4/1)!



Πρώτη επιλογή από την αναμέτρηση της Οσασούνα με την Αλμερία. Η Οσασούνα έχτισε ένα μίνι αήττητο σερί τριών αγωνιστικών, αλλά ήρθε εσχάτως η ήττα από την Μαγιόρκα (3-2). Η ομάδα της Παμπλόνα προηγήθηκε στο 7΄ όμως στο 62΄ βρέθηκε να χάνει με 3-1! Ο Ραούλ Γκαρθία απλά μείωσε στις καθυστερήσεις. Πολλά 2-3 γκολ στα εντός έδρα ματς, όπου έχει νικήσει μόνο Γρανάδα και Βαγεκάνο. Η Αλμερία είναι η μοναδική ομάδα στην La Liga που δεν έχει σημειώσει ακόμη ούτε μία νίκη. Μάλιστα στις εξορμήσεις της έχει υποστεί 8 διαδοχικές ήττες! Συνηθίζει ωστόσο να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ κάτι που μπορεί να συμβεί και απέναντι στην Οσασούνα. Επιλέγουμε το G/G.



Δεύτερη επιλογή μας από το ματς της Σεβίλλης με την Αθλέτικ Μπιλμπάo. Η Σεβίλλη προσπαθεί να θεραπεύσει τις πληγές της σε μια σεζόν που θα πρέπει να θεωρείται χαμένη από το ξεκίνημα της. Η ομάδα της Ανδαλουσίας νίκησε έπειτα από 10 αγωνιστικές εκτός έδρας την Γρανάδα (0-3), αλλά ακολούθησε νέα ήττα με 1-0 αυτή τη φορά από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Κίκε Σάντσεθ Φλόρες που που προσπαθεί να βάλει τάξη στην ομάδα. Στον αντίποδα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο παραμένει δίχως ήττα από τις 22 Οκτωβρίου όταν έχασε από την Μπαρτσελόνα. Έκτοτε το σύνολο του Βαλβέρδε αγνοεί την ήττα (8 αγωνιστικές). Η Μπιλμπάο στο τελευταίο ματς επικράτησε 1-0 της Λας Πάλμας. Εκτός έδρας έχει χάσει μόνο από Σοσιεδάδ και Μπαρτσελόνα. Η Σεβίλλη δεν πρόκειται να ρισκάρει, ενώ η Μπιλμπάο διαθέτει ποιότητα. Ματς που μπορεί να κριθεί στα 2-3 γκολ.



Κλείνουμε την τριάδα με το παιχνίδι της Λας Πάλμας με την Μπαρτσελόνα. Πολύ καλή από τον Οκτώβριο και έπειτα η Λας Πάλμας. Οι «Νησιώτες» προέρχονταν από αήττητο τριών αγωνιστικών αλλά λύγισαν από την Αθλέτικ Μπιλμπάο με γκολ στο 94΄! Πολλά Under εντός έδρας, ενώ σε κανένα παιχνίδι δεν σημειώθηκαν πάνω από τρία γκολ. Η Μπαρτσελόνα μετά τις τελευταίες γκέλες επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα κάμπτοντας την αντίσταση της ουραγού Αλμερία. Δύο φορές ισοφαρίστηκε η ομάδα του Τσάβι, καταφέρνοντας να πετύχει το νικητήριο γκολ στο 83΄ με τον Σέρχι. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα βαθμολογική απώλεια, αφού η διαφορά με Χιρόνα και Ρεάλ είναι ήδη μεγάλη. Συνδυάζουμε το διπλό με Under 4.5 γκολ.



Freetips247.com Επιλογές

 18.00 Οσασούνα - Αλμερία G/G (1.85)

 20.15 Σεβίλλη – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3 γκολ (1.98)

 22.30 Λας Πάλμας – Μπαρτσελόνα 2 & Under 4.5 γκολ (1.90)



