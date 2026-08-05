Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 25,6 εκατ. ευρώ – Στο επίκεντρο Ψηφιακή Κάρτα και αδήλωτη εργασία

Στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στην καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας της Επιθεώρησης Εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα πρόστιμα για τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες να ξεπερνούν συνολικά τα 14 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση των ελέγχων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 41.486 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 8.690 παραβάσεις και επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 38.093 έλεγχοι, είχαν εντοπιστεί περίπου 8.000 παραβάσεις και τα πρόστιμα είχαν διαμορφωθεί στα 21,9 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση δείχνει αύξηση τόσο του αριθμού των ελέγχων όσο και της συνολικής αξίας των κυρώσεων.

Πρώτη στα πρόστιμα η Ψηφιακή Κάρτα

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς οι σχετικές παραβάσεις ξεπέρασαν σε χρηματικό ύψος ακόμη και εκείνες της αδήλωτης απασχόλησης.

Για τη μη ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, την ανακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας και τις αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού ωραρίου επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 7,3 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε η αδήλωτη εργασία, με κυρώσεις συνολικού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Μαζί, οι δύο κατηγορίες αντιστοιχούν περίπου στο 55% του συνόλου των προστίμων που επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο εξάμηνο.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά την επέκταση των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της απασχόλησης, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις είτε λόγω πλημμελούς εφαρμογής είτε λόγω σκόπιμης απόκρυψης του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Παραβάσεις σε μισθούς και επιδόματα

Υψηλά παραμένουν και τα πρόστιμα που σχετίζονται με τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων και άλλων προβλεπόμενων παροχών προς τους εργαζομένους.

Οι κυρώσεις για τις συγκεκριμένες παραβάσεις ανήλθαν σε περίπου 2,41 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντας τη μη καταβολή αποδοχών στην τρίτη θέση των παραβάσεων με το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιχειρήσεις αρνήθηκαν την είσοδο των ελεγκτών ή παρεμπόδισαν την παροχή στοιχείων και πληροφοριών. Για τις συγκεκριμένες πρακτικές επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1,41 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι παραβάσεις που αφορούν τη μη υποβολή των απαιτούμενων εντύπων και δηλώσεων προσωπικού, με τις κυρώσεις να φτάνουν περίπου τις 980.000 ευρώ.

Οι πέντε βασικές κατηγορίες παραβάσεων συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερα από 18,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα τρία τέταρτα των συνολικών προστίμων του εξαμήνου.

Γιατί καταγράφονται τόσες παραβάσεις στην Ψηφιακή Κάρτα

Η αυξημένη παραβατικότητα στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας αποδίδεται σε διαφορετικούς παράγοντες.

Σε αρκετές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα προσαρμογής στις ψηφιακές διαδικασίες, κυρίως ως προς τη διαχείριση των αλλαγών βαρδιών, την καταχώριση υπερωριών και την ορθή δήλωση των ωραρίων.

Οι δυσκολίες είναι εντονότερες σε κλάδους με αυξημένη εποχικότητα και συχνές μεταβολές στις ανάγκες προσωπικού, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η φιλοξενία. Οι έκτακτες βάρδιες, οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής και η αυξημένη απασχόληση κατά τις περιόδους αιχμής μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες ή καθυστερημένες καταχωρίσεις.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες, πάντως, δεν αποδίδουν όλες τις παραβάσεις σε οργανωτικές αδυναμίες. Καταγράφονται και περιπτώσεις στις οποίες η μη ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας συνδέεται με απόπειρα απόκρυψης υπερωριακής απασχόλησης, περιορισμού του μισθολογικού κόστους ή αποφυγής ασφαλιστικών εισφορών.

Μετατοπίζεται το βάρος των ελέγχων

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη σταδιακή αλλαγή του ελεγκτικού μοντέλου στην αγορά εργασίας. Η έμφαση δεν περιορίζεται πλέον στον εντοπισμό εργαζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, αλλά επεκτείνεται στην ηλεκτρονική παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Μέσω της Ψηφιακής Κάρτας, οι ελεγκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το δηλωμένο ωράριο με την πραγματική ώρα εισόδου και εξόδου, να εντοπίζουν μη καταγεγραμμένες υπερωρίες και να επιλέγουν στοχευμένα τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν συστηματικές αποκλίσεις.

Η αύξηση των ελέγχων και των προστίμων μαρτυρά ότι η Επιθεώρηση Εργασίας εντείνει την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα στο επίκεντρο την αδήλωτη εργασία, την καταβολή των αποδοχών και την πλήρη συνεργασία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των ελέγχων.