Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

Μια ομάδα περίπου 4-6 ατόμων προσέγγισε το σημείο, πραγματοποίησε την επίθεση και στη συνέχεια διέφυγε προς την πλατεία.

Φωτο αρχείου: Εurokinissi
Επίθεση με τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ σημειώθηκε πριν από λίγο στο ΑΤ Κυψέλης στην οδό Θήρας.

Ο χώρος έχει γεμίσει αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (7/12).

