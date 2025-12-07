Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης
Μια ομάδα περίπου 4-6 ατόμων προσέγγισε το σημείο, πραγματοποίησε την επίθεση και στη συνέχεια διέφυγε προς την πλατεία.
Επίθεση με τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ σημειώθηκε πριν από λίγο στο ΑΤ Κυψέλης στην οδό Θήρας.
Ο χώρος έχει γεμίσει αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (7/12).