Διπλή επίθεση εναντίον πανεπιστημιακών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις. Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών που εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές, ενώ «δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του».

«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Επίθεση στην πολυκατοικία που μένει η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου

Λίγες ώρες αργότερα, μέλη του Ρουβίκωνα προχώρησαν σε παρεμβάσεις, γράφοντας συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων ενεργειών. Τον Ιανουάριο του 2025, άγνωστοι είχαν προχωρήσει σε βανδαλισμό του γραφείου της, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, ενώ είχαν ρίξει και τρικάκια με αντισημιτικό και φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο.

Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε γίνει στόχος αντιεξουσιαστικών ομάδων με συνθήματα, με αφορμή δημόσια τοποθέτησή της υπέρ της κατάργησης των «αιώνιων φοιτητών». Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2023, μέλη της φοιτητικής κίνησης «ΣΑΦ-ΕΑΑΚ/Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής» είχαν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων περικύκλωση του γραφείου της και διακοπή μαθήματός της.

Το ίδιο διάστημα, η κ. Νικολαΐδου είχε καταγγείλει ότι δεχόταν στοχοποίηση από νεολαιίστικους πολιτικούς χώρους εδώ και καιρό, αποδίδοντάς την – σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η ίδια – στη στάση της υπέρ της αφαίρεσης του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.